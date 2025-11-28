  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Se res izplača nakupovati na črni petek?

    Črni petek se je v Sloveniji razvlekel v ves mesec. Kljub rekordnemu prometu kupci niso zvesti, zakonodaja (omnibus) pa poskuša zamejiti manipulacije s cenami.
    Ko se v Sloveniji november prevesi v drugo polovico, izložbe in spletne pasice preplavi rdeča barva. FOTO: Roman Šipić
    Galerija
    Ko se v Sloveniji november prevesi v drugo polovico, izložbe in spletne pasice preplavi rdeča barva. FOTO: Roman Šipić
    Žan Urbanija
    28. 11. 2025 | 12:15
    28. 11. 2025 | 12:30
    6:41
    A+A-

    Ko se v Sloveniji november prevesi v drugo polovico, izložbe in spletne pasice preplavi rdeča barva. Črni petek, ki je še pred desetletjem veljal za ameriško eksotiko, se je pri nas korenito usidral, a v specifični, lokalni mutaciji.

    Enodnevni dogodek se je v zadnjih letih razvlekel na tako imenovani »črni teden« ali celo »črni november«, s čimer trgovci poskušajo razpršiti logistične pritiske in podaljšati nakupovalno mrzlico.

    Vendar za agresivnim oglaševanjem stoji kompleksna slika slovenskega trga. Čeprav uradne statistike o prometu na ta specifični dan Statistični urad RS (Surs) ne vodi ločeno, podatki specialistov za spletno trgovino in bančnega sektorja razkrivajo zanimive vzorce vedenja domačih potrošnikov.

    Enodnevni dogodek se je razvlekel na »črni teden« ali celo »črni november«. FOTO: Jože Suhadolnik
    Enodnevni dogodek se je razvlekel na »črni teden« ali celo »črni november«. FOTO: Jože Suhadolnik

    Slovenski paradoks: promet raste, zvestoba pada

    Spletna trgovina v Sloveniji med črnim petkom doživlja vrhunec. Analiza platforme Ecommerce Bridge Slovenija razkriva, da domače spletne trgovine na ta dan v povprečju doživijo več kot podvojitev prometa, konverzije (delež obiskovalcev, ki opravijo nakup) pa poskočijo za skoraj 80 odstotkov.

    A ti podatki imajo grenak priokus za trgovce. Isti vir opozarja na skrb vzbujajoči trend: kar 77 odstotkov novih strank, ki jih trgovci pridobijo v času črnega petka, se nikoli več ne vrne. To potrjuje tezo, da slovenski kupci v tem obdobju delujejo izrazito oportunistično in impulzivno, gnani zgolj z lovom na najnižjo ceno, ne pa z zvestobo blagovni znamki.

    Na povečano aktivnost opozarjajo tudi banke. V tem obdobju namreč redno zaznavajo povečan obseg kartičnih transakcij, hkrati pa svarijo pred drugo platjo medalje – porastom spletnih prevar in zlorab plačilnih sredstev, ki spremljajo nakupovalno evforijo.

    Analiza platforme Ecommerce Bridge Slovenija razkriva, da spletne trgovine zaznavajo podvojitev prometa. FOTO: Jože Suhadolnik
    Analiza platforme Ecommerce Bridge Slovenija razkriva, da spletne trgovine zaznavajo podvojitev prometa. FOTO: Jože Suhadolnik

    Realnost »slovenskih« popustov: opozorila ZPS in inšpektorjev

    Eno najpogostejših vprašanj slovenskih potrošnikov je, ali so popusti pri nas realni. Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) že leta opozarja, da črni petek praviloma ni dan najnižjih cen v letu. Pogosto gre za promocijo izdelkov povprečne kakovosti ali čiščenje zalog, velika znižanja pa so vaba za nepremišljeno kupovanje.

    image_alt
    Ob stečaju Sportine: EU dopušča kitajske pakete brez carin, Evropejci izgubljajo tekmo

    Še bolj problematična je pravna skladnost. Analiza Zavoda Kolektiv 99, ki je pod drobnogled vzel večje slovenske spletne trgovce, je pokazala, da skoraj nihče dosledno ne spoštuje pravil glede označevanja cen.

    Kršitve se najpogosteje nanašajo na neupoštevanje referenčne cene, kar kupca zavede glede resnične višine prihranka. Podobno ugotavlja evropska mreža ICPen, ki je ob pregledu spletnih strani na ravni EU ugotovila, da je bila pri 43 odstotkih trgovcev predstavitev znižanja cen v neskladju z zakonodajo.

    Podatki kažejo, da se kar 77 odstotkov novih strank nikoli več ne vrne. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters
    Podatki kažejo, da se kar 77 odstotkov novih strank nikoli več ne vrne. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

    Direktiva omnibus: konec divjega zahoda?

    Da bi preprečila zavajanja, je Slovenija implementirala evropsko direktivo omnibus v zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1). Kot pojasnjujejo na Portalu gov.si, zakonodaja prinaša varovalko, ki trgovcem preprečuje umetno dvigovanje cen tik pred akcijo.

    Ključno pravilo je 30-dnevno obdobje. Če trgovec oglašuje popust, mora kot prejšnjo ceno navesti najnižjo ceno, po kateri je izdelek ponujal v zadnjih 30 dneh.

    Kako ZVPot-1 ščiti slovenskega kupca

    Praksa

    Pred uveljavitvijo ZVPot-1

    Po uveljavitvijo ZVPot-1

    Manipulacija s ceno

    Trgovec je ceno dvignil dan pred »črnim petkom« in nato prikazal 50-odstotni popust.

    Prepovedano. Referenčna cena mora biti najnižja v zadnjih 30 dneh.

    Prikaz prihranka

    Primerjava z (nerealno) priporočeno maloprodajno ceno proizvajalca.

    Prihranek se sme izračunati le glede na najnižjo ceno v zadnjih 30 dneh.

    Črni petek, ki je nekoč veljal za ameriško eksotiko, se je pri nas korenito usidral. FOTO: Reuters
    Črni petek, ki je nekoč veljal za ameriško eksotiko, se je pri nas korenito usidral. FOTO: Reuters

    Kljub jasnim pravilom trgovci iščejo obvode – na primer s spreminjanjem kod izdelkov ali ustvarjanjem »ekskluzivnih« paketov, ki nimajo zgodovine cen.

    FOMO na slovenski način

    Slovenski potrošniki niso imuni za globalne psihološke vzvode. Trgovci s pridom izkoriščajo strah pred zamujeno priložnostjo (FOMO). Raziskave ScienceDirecta kažejo, da ta strah vodi do hitrejših in manj premišljenih odločitev.

    image_alt
    Boj med kupci in podjetji v areni umetne inteligence

    V spletnih trgovinah se to kaže skozi t. i. temne vzorce (dark patterns). Cambridge University Press in OECD opozarjata na manipulativne elemente vmesnikov, kot so lažni odštevalniki časa (»akcija velja še 2 minuti«) ali obvestila o nizki zalogi (»na voljo le še 2 kosa«), ki pri kupcu sprožijo občutek nuje in zmanjšajo racionalno presojo.

    Okoljski in etični davek

    V Sloveniji se vse glasneje govori tudi o temni plati praznika. Modra zavarovalnica opozarja na paradoks, ko trgovci izvajajo »zeleno pranje« (greenwashing) s ponudbo trajnostnih izdelkov, hkrati pa spodbujajo masovno potrošnjo, ki generira ogromne količine odpadne embalaže in emisij.

    Podatki kažejo, da se kar 77 odstotkov novih strank nikoli več ne vrne. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters
    Podatki kažejo, da se kar 77 odstotkov novih strank nikoli več ne vrne. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

    Posebno težavo predstavljajo vračila blaga, ki so logistično in okoljsko potratna, velik del vrnjenih izdelkov pa konča na deponijah.

    Kako naj ravna slovenski potrošnik?

    Strokovnjaki svetujejo, da se potrošniki na črni petek pripravijo skoraj tako resno kot na finančno naložbo.

    image_alt
    Nova dajatev za poceni kitajsko blago iz Temuja in Sheina

    • Premislek: Raziskave vedenjske ekonomije, objavljene med drugim pri Cambridge University Press, kažejo, da že kratek časovni zamik – na primer dan razmisleka – pomaga, da čustvena evforija popusti in se zmanjšata verjetnost impulzivnih nakupov in kasnejšega obžalovanja.
    • Preverjanje cen: Na Gov.si svetujejo uporabo spletnih primerjalnikov cen in spremljanje cen že tedne pred akcijo, saj le tako lahko prepoznamo, ali je popust realen.
    • Varna plačila: Priporočajo se varne plačilne metode in previdnost pri neznanih spletnih trgovinah, ki ponujajo nerealno nizke cene.
