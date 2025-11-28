Se res izplača nakupovati na črni petek?

Ko se v Sloveniji november prevesi v drugo polovico, izložbe in spletne pasice preplavi rdeča barva. Črni petek, ki je še pred desetletjem veljal za ameriško eksotiko, se je pri nas korenito usidral, a v specifični, lokalni mutaciji.

Enodnevni dogodek se je v zadnjih letih razvlekel na tako imenovani »črni teden« ali celo »črni november«, s čimer trgovci poskušajo razpršiti logistične pritiske in podaljšati nakupovalno mrzlico.

Vendar za agresivnim oglaševanjem stoji kompleksna slika slovenskega trga. Čeprav uradne statistike o prometu na ta specifični dan Statistični urad RS (Surs) ne vodi ločeno, podatki specialistov za spletno trgovino in bančnega sektorja razkrivajo zanimive vzorce vedenja domačih potrošnikov.

Enodnevni dogodek se je razvlekel na »črni teden« ali celo »črni november«. FOTO: Jože Suhadolnik

Slovenski paradoks: promet raste, zvestoba pada

Spletna trgovina v Sloveniji med črnim petkom doživlja vrhunec. Analiza platforme Ecommerce Bridge Slovenija razkriva, da domače spletne trgovine na ta dan v povprečju doživijo več kot podvojitev prometa, konverzije (delež obiskovalcev, ki opravijo nakup) pa poskočijo za skoraj 80 odstotkov.

A ti podatki imajo grenak priokus za trgovce. Isti vir opozarja na skrb vzbujajoči trend: kar 77 odstotkov novih strank, ki jih trgovci pridobijo v času črnega petka, se nikoli več ne vrne. To potrjuje tezo, da slovenski kupci v tem obdobju delujejo izrazito oportunistično in impulzivno, gnani zgolj z lovom na najnižjo ceno, ne pa z zvestobo blagovni znamki.

Na povečano aktivnost opozarjajo tudi banke. V tem obdobju namreč redno zaznavajo povečan obseg kartičnih transakcij, hkrati pa svarijo pred drugo platjo medalje – porastom spletnih prevar in zlorab plačilnih sredstev, ki spremljajo nakupovalno evforijo.

Realnost »slovenskih« popustov: opozorila ZPS in inšpektorjev

Eno najpogostejših vprašanj slovenskih potrošnikov je, ali so popusti pri nas realni. Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) že leta opozarja, da črni petek praviloma ni dan najnižjih cen v letu. Pogosto gre za promocijo izdelkov povprečne kakovosti ali čiščenje zalog, velika znižanja pa so vaba za nepremišljeno kupovanje.

Še bolj problematična je pravna skladnost. Analiza Zavoda Kolektiv 99, ki je pod drobnogled vzel večje slovenske spletne trgovce, je pokazala, da skoraj nihče dosledno ne spoštuje pravil glede označevanja cen.

Kršitve se najpogosteje nanašajo na neupoštevanje referenčne cene, kar kupca zavede glede resnične višine prihranka. Podobno ugotavlja evropska mreža ICPen, ki je ob pregledu spletnih strani na ravni EU ugotovila, da je bila pri 43 odstotkih trgovcev predstavitev znižanja cen v neskladju z zakonodajo.

Direktiva omnibus: konec divjega zahoda?

Da bi preprečila zavajanja, je Slovenija implementirala evropsko direktivo omnibus v zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1). Kot pojasnjujejo na Portalu gov.si, zakonodaja prinaša varovalko, ki trgovcem preprečuje umetno dvigovanje cen tik pred akcijo.

Ključno pravilo je 30-dnevno obdobje. Če trgovec oglašuje popust, mora kot prejšnjo ceno navesti najnižjo ceno, po kateri je izdelek ponujal v zadnjih 30 dneh.

Kako ZVPot-1 ščiti slovenskega kupca

Praksa Pred uveljavitvijo ZVPot-1 Po uveljavitvijo ZVPot-1 Manipulacija s ceno Trgovec je ceno dvignil dan pred »črnim petkom« in nato prikazal 50-odstotni popust. Prepovedano. Referenčna cena mora biti najnižja v zadnjih 30 dneh. Prikaz prihranka Primerjava z (nerealno) priporočeno maloprodajno ceno proizvajalca. Prihranek se sme izračunati le glede na najnižjo ceno v zadnjih 30 dneh.

Kljub jasnim pravilom trgovci iščejo obvode – na primer s spreminjanjem kod izdelkov ali ustvarjanjem »ekskluzivnih« paketov, ki nimajo zgodovine cen.

FOMO na slovenski način

Slovenski potrošniki niso imuni za globalne psihološke vzvode. Trgovci s pridom izkoriščajo strah pred zamujeno priložnostjo (FOMO). Raziskave ScienceDirecta kažejo, da ta strah vodi do hitrejših in manj premišljenih odločitev.

V spletnih trgovinah se to kaže skozi t. i. temne vzorce (dark patterns). Cambridge University Press in OECD opozarjata na manipulativne elemente vmesnikov, kot so lažni odštevalniki časa (»akcija velja še 2 minuti«) ali obvestila o nizki zalogi (»na voljo le še 2 kosa«), ki pri kupcu sprožijo občutek nuje in zmanjšajo racionalno presojo.

Okoljski in etični davek

V Sloveniji se vse glasneje govori tudi o temni plati praznika. Modra zavarovalnica opozarja na paradoks, ko trgovci izvajajo »zeleno pranje« (greenwashing) s ponudbo trajnostnih izdelkov, hkrati pa spodbujajo masovno potrošnjo, ki generira ogromne količine odpadne embalaže in emisij.

Posebno težavo predstavljajo vračila blaga, ki so logistično in okoljsko potratna, velik del vrnjenih izdelkov pa konča na deponijah.

Kako naj ravna slovenski potrošnik?

Strokovnjaki svetujejo, da se potrošniki na črni petek pripravijo skoraj tako resno kot na finančno naložbo.