Se skozi Newsmax v slovenski medijski prostor vrača Beograd?

Po tem, ko smo v Delu poročali, da ameriški konservativni Newsmax načrtuje širitev v Evropo in da je med državami, kjer naj bi bil prisoten, tudi Slovenija, je bolj jasno, po kakšnem modelu bi lahko prišel na domači trg. Newsmax se v Evropo širi skupaj s Telekomom Srbija, ki je njegov partner pri vzpostavljanju lokalnih operacij. Gre za model, ki je v medijski industriji že uveljavljen. Ameriška medijska hiša zagotovi blagovno znamko in vsebine, lokalni partner pa distribucijo, kapital in poznavanje trga. Podobno je CNN gradil svojo mednarodno mrežo, tudi povezavo z N1. »Newsmax danes uporablja podobno logiko. Njegovo vodstvo vlagateljem odkrito predstavlja lokalne licence kot način širitve z majhnim vložkom lastnega kapitala,« pravi dr. Dejan Verčič. Po njegovih besedah je pri tem ...