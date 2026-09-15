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    Še tri mesece in pol do konca gradnje 2. tira

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    Boris Šuligoj
    15. 9. 2026 | 05:00
    6:39
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    Vsa dela pri gradnji nove železniške proge med Divačo in Koprom morajo biti dokončana do konca leta, preizkusi posameznih zgrajenih odsekov in elementov pa potekajo že nekaj časa. Obratovalno dovoljenje naj bi dobili aprila prihodnje leto, smo izvedeli v projektnem podjetju 2TDK. To pomeni, da je predvideni rok za dokončanje del (načrtovan do konca septembra) še enkrat prestavljen. Predvideni znesek za dokončanje projekta kljub dodatkom in podražitvam ne bo presegel 1,15 milijarde evrov, kot je zapisano v investicijskem programu iz leta 2019. Marsikomu ne gre v račun, kako je mogoče, da je kljub podražitvam in dodatnim delom ostal predvideni znesek za dograditev največjega infrastrukturnega projekta v samostojni Sloveniji domala nespremenjen, in to od januarja 2019. Podražitve so seveda ...
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    Peter Zalokar 13. 9. 2026 | 16:03
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    Nato

    Janez Janša: Za boxerje bo moral nekdo odgovarjati

    Na Natu so zadovoljni z novimi načrti za zviševanje obrambnih izdatkov.
    Peter Žerjavič 14. 9. 2026 | 14:51
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    7. 9. 2026 | 09:38
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    Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti.
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    Andreja Žibret 15. 9. 2026 | 06:00
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    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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