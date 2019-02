Še v tem letu tri nova krožišča

S potrditvijo sporazumov o sofinanciranju gradnje krožišč ter spremembi načrta razvojnih programov koprske občine za obdobje 2018–2021 so koprski občinski svetniki prejšnjo sredo dali dovoljenje za nadaljevanje postopkov gradnje krožišč v Pradah, Pobegih in na glavni cesti proti Škofijam.



Izvajalec za gradnjo prvih dveh krožišč je že izbran; krožišče v Pradah, na odcepu za Frenkovo ulico, kjer bo zaradi omejenega prostora krožišče nekoliko manjše, bo gradilo podjetje CPK, krožišče v Pradah pa je občina prek razpisa poverila gradbenemu podjetju Krk. Znana je tudi vrednost posamezne naložbe, krožišče v Pobegih znaša nekaj več kot 250.000 evrov, tisto v Pradah pa 375.000 evrov.



Ker gre za državne naložbe, je investitor vseh treh naložb Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI), občina pa je v skladu s sporazumom sofinancer. Sodelovala je pri pripravi projektne dokumentacije in pridobitvi potrebnih zemljišč, sofinancirala pa bo gradnjo površin za pešce, kolesarje in javno razsvetljavo. Za krožišče v Pobegih bo občina tako namenila od 80.000 do 195.000 evrov, za krožišče v Pradah pa 110.000 evrov.



Medtem pa postopek izbire izvajalca za ureditev tretjega krožišča na državni cesti na Škofijah, odcep Tinjan, še ni zaključen. Pogodba z izbranim izvajalcem bo predvidoma sklenjena v kratkem. Koprska občina je sicer že pridobila potrjeno projektno nalogo in dokumentacijo PZI ter vsa potrebna zemljišča, DRSI pa je izvedla postopek izbire izvajalca.

V naslednji fazi bosta občina in direkcija uredili tudi krožišče na državni cesti na Vardi pri odcepu za Dekane. Projektna naloga je izdelana in potrjena, DRSI trenutno pridobiva projektno dokumentacijo.



Krožišča so se v zadnjih letih izkazala za učinkovit ukrep umirjanja hitrosti, katerega osnovni namen je zagotovitev večje varnosti, poleg tega je tovrstna prometna ureditev dobra tudi zaradi boljše preglednosti in pretočnosti prometa, zagotavljajo na koprski občini.