Še vedno velja velika požarna ogroženost

Morda tudi nekaj snežink do nižin

Po vsej Sloveniji do preklica velja razglas Uprave RS za zaščito in reševanje o veliki požarni ogroženosti naravnega okolja. A tega ne upoštevajo vsi in tako imajo gasilci polne roke dela. Gozdne in travniške površine so namreč razsušene, zaradi česar je verjetnost požarov velika.V soboto so zabeležili okoli dvajset požarov v naravi, enega večjih na območju naselja Vnajnarje v ljubljanski občini. Požar je bil na strmem terenu, zajel je tudi šest hektarjev gozda.Gašenje je bilo zaradi konfiguracije terena zelo zahtevno. Aktivirani so bili gasilci Gasilske brigade Ljubljana ter gasilci prostovoljnih gasilskih društev Lipoglav, Podgorica-Šentjakob, Prežganje, Slape-Polje, Sostro, Zadobrova-Sneberje-Novo polje, Zalog-Spodnji Kašelj in Zgornji Kašelj, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Pomoč je nudila tudi posadka s helikopterjem Slovenske vojske, ki je v 26 preletih teren zalila z okoli 47,5 kubičnega metra vode.Po dolgem sušnem obdobju se bodo po napovedih Agencije za okolje v noči na torek od severa začele pojavljati padavine, ki bodo do jutra zajele večji del Slovenije. Občutno se bo ohladilo. Meja sneženja se bo ponekod v notranjosti lahko spustila do nižin. Najmanj padavin bo na Primorskem in predvsem tam bo še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja. Zapihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem burja. V torek sredi dneva bodo padavine ponehale, popoldne se bo delno zjasnilo.Občutno hladneje bo kot v prejšnjih dneh, v notranjosti Slovenije bodo temperature ostale pod 10 stopinj Celzija.Noč na sredo in noč na četrtek bosta jasni in tam, kjer se bo veter umiril, bo spet nevarnost pozebe. Proti koncu tedna se bo z dotokom toplejšega zraka hitro otoplilo in najvišje temperature bodo znova nad 20 stopinj Celzija, pa tudi jutranje ne bodo več pod lediščem.