Še zadnji koraki pri oblikovanju 16. slovenske vlade

Vse kaže, da bo 16. slovenska vlada, četrtič pod vodstvom Janeza Janše, prisegla še ta teden, najverjetneje v četrtek. Danes se bo pred pristojnimi delovnimi telesi v državnem zboru predstavilo osem ministrskih kandidatov, jutri pa še sedem. Dobršen del med njimi si je v preteklosti že nabralo izkušnje v izvršilni veji oblasti in tudi v resorjih, ki jim jih je mandatar zaupal, nekaj pa se jih bo moralo še dokazati. Glede na parlamentarna razmerja pa kakih zapletov pri potrjevanju ni pričakovati.

Vladna garnitura bo manj številna, kot je bila Golobova, ministrov bo po novem 15 namesto 20, naloge ukinjenih bodo prešle pod druge resorje. Šteje se, da vlada nastopi mandat, če je imenovanih več kot dve tretjini ministrov, pri čemer se ne vštevajo ministri brez resorja.