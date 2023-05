Še zadnji minister do svoje pisarne

V nadaljevanju preberite:

Konec meseca se bo končalo prehodno obdobje, v katerem bi ministrstva, ki so nastala z novelo zakona o vladi, morala v celoti začeti delovati. Rebalans proračuna, ki jih upošteva kot proračunske uporabnike, čaka le še na potrditev v državnem zboru. S selitvijo ministrstva za solidarno prihodnost v minulih dneh iz začasnih pisarn v prostore na Dunajski cesti 21, kjer je že bil direktorat za prostor in gradnjo, so dokončno postale znane tudi vse lokacije ministrstev, ki so zaradi strahu pred potencialnimi selitvami povzročale kar nekaj nemira med zaposlenimi v državni upravi.

