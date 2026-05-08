    Sedanja koalicija bodoči očita pohlepnost

    SDS jih bo vodila osem, Gibanje Svoboda pet, Nova Slovenija štiri, SD dve, Demokrati in Resnica pa po eno.
    Vodja poslancev Gibanja Svoboda Borut Sajovic v pogovoru s kandidatko za podpredsednico državnega zbora Natašo Avšič Bogovič. FOTO: Jože Suhadolnik
    Vodja poslancev Gibanja Svoboda Borut Sajovic v pogovoru s kandidatko za podpredsednico državnega zbora Natašo Avšič Bogovič. FOTO: Jože Suhadolnik
    Uroš Esih
    8. 5. 2026 | 18:30
    8. 5. 2026 | 21:49
    5:35
    A+A-

    Stranke bodoče koalicije skupaj z Resnico so na kolegiju predsednika državnega zbora ob nasprotovanju strank bodoče opozicije potrdile razrez mest v delovnih telesih državnega zbora. Stranka Resnica v opozicijskih nadzorstvenih komisijah državnega zbora nima mesta.      

    Največji stranki bodoče koalicije SDS bo po razrezu, ki ga je potrdil kolegij predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića, pripadlo osem predsedniških mest v delovnih telesih, Gibanju Svoboda pet, Novi Sloveniji štiri, SD dve, Demokratom in Resnici pa vsaki po eno.

    Glede na rezultat volitev, po katerem ima Gibanje Svoboda en poslanski mandat več kot stranka SDS, so bili z razdelitvijo predsedniških mest nezadovoljni v Gibanju Svoboda. Njihov vodja poslancev Borut Sajovic je zato prepričan, da bi moralo imeti Gibanje Svoboda glede na volilni rezultat šest predsedniških mest. V Gibanju Svoboda so zato predlagali, da jim Nova Slovenija odstopi eno predsedniško mesto – bodisi vodenje odbora za obrambo bodisi odbora za izobraževanje, mladino in znanost, a jim s predlogom ni uspelo.

    Z razdelitvijo predsedniških mest delovnih teles niso zadovoljni v Gibanju Svoboda.

    Najbolj zadovoljni z izkupičkom so v NSi.

    Za tretjo podpredsednico DZ kandidira Nataša Avšič Bogovič iz Gibanja Svoboda.

    Sajovic je zaradi tega vodji poslancev Nove Slovenije Janezu Ciglerju Kralju očital pohlepnost. »Pohlep je eden od smrtnih grehov, dvojna merila pa gotovo ne pritičejo krščanskemu etosu. Zahtevaš več, kot vam pripada,« je dejal Sajovic, Cigler Kralj pa mu je odvrnil, da naj vsakdo skrbi za svojo dušo doma, politika pa da je umetnost možnega.

    Sajovic je Stevanovića pozval, naj Resnica podpre njihove amandmaje, s katerimi bi na račun NSi dobili dodatno predsedniško mesto. »Glas tvoje stranke je in bo odločilen, da naredimo to stvar tako, kot je prav. Potem bo to resnično most, ne pa zid,« je dejal vodja poslancev Gibanja Svoboda. Stevanović pa je Sajovicu očital, da je po četrtkovem posvetu vodij poslanskih skupin, ki naj bi za zaprtimi vrati potekal konstruktivno, včeraj pred kamerami spremenil retoriko. K temu je vodja poslancev SDS Jelka Godec pristavila, da je Gibanje Svoboda na posvetu prvo izbiralo, koliko odborov in komisij želi voditi.

    Po drugi strani pa se je NSi odpovedala enemu članu v komisiji za peticije, ki je pripadel SDS. Levica je želela dobiti dodatna mesta v treh odborih, a bodoča koalicija v to ni privolila. Levica se je želela odpovedati članstvu v komisijah za narodne skupnosti in odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu, ustavni komisiji in odboru za zadeve EU, v zameno za članstvo v odborih za okolje in prostor, zdravje ter izobraževanje, mladino in znanost.

    Luka Mesec je bil ogorčen, da jim je bodoča koalicija odrekla pravico do sodelovanja v zanje ključnih odborih, Jelka Godec pa mu je odvrnila, da jim sodelovanja nihče ni onemogočil, saj da na vsakem odboru v razpravi lahko sodelujejo kot zainteresirana javnost, a brez glasovalne pravice. »Mi nismo zainteresirana javnost, smo ena od parlamentarnih strank. Če je to način sestavljanja parlamenta, potem se piše novo zgodovinsko dno nezmožnosti dogovora ali razumevanja drug drugega,« se je odzval Mesec.

    Kandidatka za generalno sekretarko brez izkušenj

    Predsednik državnega zbora Stevanović je po seji kolegija povedal, da so vodje poslanskih skupin dosegli gentlemanski dogovor o ustanovitvi delovnih teles in razrezu mest med poslanskimi skupinami. Razdelitev delovnih teles bodo poslanci dokončno potrdili na ponedeljkovi izredni seji državnega zbora.

    Če je to način sestavljanja parlamenta, potem se piše novo zgodovinsko dno nezmožnosti dogovora.

    Luka Mesec, Levica

    V ponedeljek bodo poslanci na tajnem glasovanju volili še tretjo podpredsednico državnega zbora. Gibanje Svoboda pa je za ta položaj predlagalo Natašo Avšič Bogovič. Aprila sta bila na podpredsedniški položaj že izvoljena Danijel Krivec (SDS) in Franc Križan (Demokrati).

    Poslanci bodo potrjevali tudi novo generalno sekretarko državnega zbora. Po dvanajstih letih na položaju podpore pri poslancih bodoče koalicije nima več Uršula Zore Tavčar. Kandidatka koalicije za ta položaj je Špela Ocvirk.

    V parlamentarnih krogih kroži informacija, da je kandidatko za generalno sekretarko predlagala stranka SDS. Vodja poslancev SDS Jelka Godec pa je dejala, da so tudi na tem mestu »potrebne nove moči«. Špela Ocvirk opozicijskih strank ni prepričala. Luka Mesec je dejal, da je Špela Ocvirk na predstavitvi poslancem dala vedeti, da državnega zbora od znotraj še ni videla, da nič ne ve o zakonodajnem postopku in da je šele zdaj začela brati poslovnik.

    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    »Ne bi zelo zgrešili, če bi rekli, da gre Evropa lahko nazaj v srednji vek« (video)

    Digitalna suverenost postaja ključno vprašanje poslovne stabilnosti, nadzora nad podatki in izbire tehnoloških partnerjev.
    8. 5. 2026 | 10:49
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Umetna inteligenca

    Umetna inteligenca kot prevozno sredstvo na poti v prihodnost

    Če je Kitajska igralnica, potem je vložek UI na mizi, in če bodo ZDA v tem krogu izgubile, je igre konec.Peking gradi pametno družbo zase, a spreminja ves svet.
    Zorana Baković 8. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Sponzorstvo

    Podpora športu v podjetje privablja boljše kadre

    Odločitev, kateri šport podpreti kot sponzor, je za podjetje morda pomembnejša, kot se zdi; gre za podporo zaposlenih.
    Milka Bizovičar 7. 5. 2026 | 06:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Sedenje je novo kajenje

    Narejeni smo za gibanje – ne za sedenje

    Zdravje ogroža že od šest do osem ur sedenja na dan med delom za računalnikom, gledanjem televizije ali dolgotrajno vožnjo, tudi ob redni telovadbi.
    Maja Južnič Sotlar 7. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Suvereni oblak: zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje

    V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
    Gregor Knafelc 6. 5. 2026 | 13:53
    Preberite več

