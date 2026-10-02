Sedanja vlada naj bi podvojila državno pomoč za Kanin

Obnova smučišča Kanin, ki že tri leta ne obratuje, bi se, kot kaže, vendarle kmalu lahko začela. Občina Bovec naj bi v kratkem z italijanskim proizvajalcem žičniških naprav Leitnerjem podpisala pogodbo o soinvestiranju pri obnovi smučišča Kanin. Poleg zasebnega vlagatelja naj bi denar za oživitev našega najvišjega smučišča primaknila država, in sicer menda dvakrat več, kot je obljubljala prejšnja vlada.

Smučišče Kanin vse od jeseni leta 2023, ko je inšpekcija zaradi zastarelosti prepovedala uporabo glavne žičnice iz doline, ne obratuje. Občina Bovec kot lastnica je v tem času pripravila približno sto milijonov evrov vreden projekt prenove smučišča in zanj skladno s pričakovanjem prejšnje vlade poiskala tudi zasebnega vlagatelja. Na razpis se je prijavil tudi italijanski Leitner.