Sedem novih okuženih in dve umrli osebi

Včeraj je bilo na vseh ravneh vpoklicanih 1427 pripadnikov sil za zaščito in reševanje FOTO: Leon Vidic

Na velikonočno nedeljo je bilo v Sloveniji zgolj sedem novih okužb s koronavirusom, je sporočila slovenska vlada, skupno jih je sedaj 1212. V nedeljo sta umrli dve osebi, skupno je v Sloveniji zaradi epidemije koronavirusa umrlo že 55 ljudi.Kljub temu je treba opozoriti, da so včeraj opravili zgolj 554 testiranj, skupno pa so doslej opravili 35.405 testiranj.Skupno število hospitaliziranih oseb je 95, od tega 34 na intenzivni negi. Včeraj so domov poslali dve osebi, skupno je doslej domov odšlo 152 bolnikov z boleznijo covid-19.Ob epidemiji novega koronavirusa so vsak dan aktivirani tudi pripadniki civilne zaščite in drugih organizacij ter številni prostovoljci. Včeraj je bilo tako na vseh ravneh vpoklicanih 1427 pripadnikov sil za zaščito in reševanje, so zapisali na Centru za reševanje.V biltenu o izvedenih aktivnostih med drugim izpostavljajo ohranjanje zavesti pri vseh, da je treba še naprej dosledno upoštevati vsa navodila za zmanjšanje širjenja epidemije, saj ponekod opažajo več ljudi in druženja na javnih površinah. Kot ocenjujejo, je to še poseben izziv med velikonočnimi prazniki.