Sedem okuženih zdravnikov v Mariboru

Včeraj so bili v Zdravstvenem domu (ZD) Adolfa Drolca Maribor odkriti trije okuženi zdravniki z novim koronavirusom, zdaj je številka poskočila na sedem. Negativna sta bila le dva od devetih testiranih zdravnikov, včeraj pa je bilo v državi odkritih 15 novih okužb. »Stanje se dinamično spreminja,« je v današnji izjavi dejal direktor UKC Maribor Vojko Flis. Danes zato spet vzpotavljajo covid enoto na način kot so jo v začetku epidemije marca.



Prvi trije okuženi zdravniki so delali v zdravstvenem domu, imeli pa so ambulanto v urgentnem centru mariborskega kliničnega centra. Za osem ljudi, ki so neposredni stiki okuženih oseb, je bila odrejena karantena. Trenutno iščejo še stike z bolniki, ki bi jih zdravniki lahko imeli v kliničnem centru. Direktor Flis poziva vse ljudi, ki so bili čez vikend na urgenci, da so pozorni na znake bolezni.



Vse osebe, s katerimi so imeli okuženi stike, bodo večkrat testirali. Drugo testiranje je predvideno v četrtek. Kot je potrdil Flis, je bil virus vnesen iz tujine, domneva se, da iz poroke v Črni gori. V UKC Maribor bo zdaj treba reorganizirati delo, a bo urgenca delovala nemoteno naprej.

Največja težava bo izpad zdravnikov nujne medicinske pomoči iz zdravstvenega doma, ki hodijo po domovih. Poskušali jih bodo nadometiti z zdravniki iz UKC Maribor, kar pa spet pomeni izpad pri njih.



Je pa trenutno edina pozitivna informacija ta, da nihče do zdaj odkritih okuženih zdravnikov ni delal v Domovih starejših občanov.



Zaposlenim v mariborskem kliničnem centru priporočajo, naj ne potujejo v tujino.



Ob tem se postavlja vprašanje, kako se lahko okužba tako hitro razširi med zdravniki, torej osebami, ki bi morali biti najbolj poučeni o odgovornem samozaščitnem ravnanju in se posledično tudi najbolj odgovorno vesti. Ali to pomeni, da tudi sama stroka podcenjuje moč virusa?

Tudi v prvem valu širitve virusa je okužbo v dom starejših občanov v Metliko prinesel prav splošen zdravnik, ki je pred tem smučal v Italiji.