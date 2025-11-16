Sedem palestinskih otrok iz Gaze na zdravljenje v Slovenijo

V Slovenijo je na zdravljenje iz Gaze prispela skupina sedmih hudo poškodovanih palestinskih otrok, ki jih spremljajo njihove matere, so danes sporočili iz ustanove Pustimo jim sanje - Fundacija Danila Türka. Otroci, stari od 4 do 14 let, bodo v Sloveniji ostali predvidoma do konca leta oziroma do zaključka rehabilitacije.

Otroci nujno potrebujejo zdravljenje, »ki ga zaradi popolnega opustošenja zdravstvenega sistema, povzročenega v strahotni genocidni vojni, v Gazi ni mogoče zagotoviti,« je zapisala predsednica uprave ustanove Mojca Seliškar Toš.

Dodala je, da bodo stroške celotnega medicinskega programa, namestitev in bivanja skupine v celoti pokrili s pomočjo mednarodnih donatorjev. Projekt ne obremenjuje slovenskega zdravstvenega sistema niti državnega proračuna.

Toševa je izpostavila, da te misije ne bi mogli izvesti brez finančne podpore Alžirije, za kar se je zahvalila alžirskemu predsedniku Abdelmadjidu Tebbouneju. Dogovor, ki je omogočil to misijo, je bil dosežen na srečanju pri premierju Robertu Golobu v okviru uradnega obiska alžirskega predsednika v Sloveniji maja letos, je pojasnila.

»Gre za nadaljevanje 15-letnega dela fundacije, v okviru katerega smo v Slovenijo na zdravljenje pripeljali že 224 palestinskih otrok,« je izpostavila Seliškar Toš. FOTO: Črt Piksi

Vlada je nato 23. oktobra sprejela sklep o izdaji dovoljenj za šestmesečno začasno prebivanje v Sloveniji za 10 otrok in 10 spremljevalcev.

»Zaradi izjemno težkih razmer na terenu žal vseh deset ni uspelo priti v Slovenijo - eden izmed otrok je umrl še pred evakuacijo, drugega zaradi nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja ni bilo mogoče prepeljati, družina tretjega pa je svojo odločitev iz objektivnih razlogov spremenila,« je pojasnila Seliškar Toš.

Otroke so iz Gaze evakuirali prek Jordanije, ustanova pa je pri tem sodelovala z ameriško neprofitno dobrodelno organizacijo Kinder Relief Inc.

Zahvalila se je tudi vladi in premierju Golobu, zunanjemu ministrstvu, pristojnim direktoratom, diplomatsko-konzularnima predstavništvoma v Kairu in Tel Avivu, Upravi RS za zaščito in reševanje, Svetovni zdravstveni organizaciji in Evropskemu centru za odzivanje na izredne razmere.

»S svojim sodelovanjem so vsi navedeni organi pokazali, da humanost in zaščita otrok ostajajo temeljne vrednote naše države,« je zaključila Seliškar Toš.