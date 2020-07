Sedem novih potrjenih okužb, nova smrtna žrtev

V Odrancih brez novih okužb

V nedeljo so v Sloveniji testirali 371 ljudi, potrdili pa so sedem novih okužb s koronavirusom. Enako kot v soboto je tudi včeraj umrla ena oseba, okužena z novim koronavirusom, je na twitterju sporočila Vlada RS.Trenutno se v bolnišnicah po Sloveniji zdravi 19 okuženih oseb, zdravljenje na enotah intenzivne nege pa potrebujejo trije.V Odrancih, kjer so od petka potrdili pet okužb z novim koronavirusom, ki so se razširile v tamkajšnjem vrtcu, danes po številnih testiranjih niso potrdili novih okužb. V osami je skupno 71 ljudi, med njimi tudi dečki, o katerih sumijo, da bi se lahko okužili drugje. Po navedbah STA novih testiranj za zdaj ne bo; izjema so tisti, ki bodo zaznali simptome oziroma jih bo na testiranje napotil zdravnik.Okužbe v vrtcu Mavrica prihajajo od vzgojiteljice, ki ni iz Odrancev, od nje so se okužile vzgojiteljica iz Velike Polane in tri iz Odrancev. Vrtec je po priporočilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) zaprt do preklica, za otroke pa bodo morali poskrbeti starši. V vrtec je vpisanih 87 otrok, v zadnjih dneh pa ga je obiskovalo 44. Poleg otrok morajo biti doma družinski člani, ki so bili v tesnem stiku z okuženimi, in zaposleni v vrtcu. Športni park so zaprli, v nedeljo so odpovedali tudi nogometni turnir.Pred tednom dni je bil v Odrancih na novi koronavirus pozitiven tudi fant, ki se je v Lendavi udeležil tekmovanja v judu, potem pa je z vrstniki igral nogomet v odranskem športnem parku. Sam je bil na novem testiranju negativen, kljub temu pa vseh 20 nogometašev ostaja v osami.