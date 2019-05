Sedem tisočakov na mesec za inštitut, ki ni nikoli zaživel

Ljubljana – Na nacionalnem inštitutu za otroške srčne bolezni (NIOSB), ki ni nikoli zaživel, so do danes potrošili skoraj 331 tisoč evrov. Mesečno se znesek zaradi plačila petim zaposlenim poviša še za dobrih sedem tisoč evrov. In tako bo še nekaj časa.Od tedaj, ko je Cerarjeva vlada decembra 2017 sprejela sklep o ustanovitvi inštituta, pa do njegovega vpisa v sodni register, sta minila dobra dva meseca. Zdaj mineva že skoraj pol leta, odkar je nekdanji minister za zdravje Samo Fakin naznanil konec inštituta, pa slednji še kar živi.Fakin pravi, da je zaupal pravni službi na ministrstvu, da bo zadevo izpeljala in ne ve, ...