FOTO:Sedem vprašanj in odgovorov ob začetku študijskega leta

Katere ugodnosti študentskega statusa lahko študentje koristijo?

Kaj se spremeni, ko študent dopolni 26 let?

Ena najbolj priljubljenih ugodnosti študentskega statusa je zagotovo subvencionirana prehrana.



Katerih rokov ne smete zamuditi?

Kako poteka vpis v sistem subvencionirane prehrane?

Poleg ugodnejše prehrane si študentje lahko uredite tudi cenejši prevoz.

Kdaj lahko koristite študentske bone?

Koliko boste odšteli za bivanje v študentskem domu?

Z dopolnitvijo 26. leta status študenta ne preneha veljati, vendar prenehajo veljati določene ugodnosti, ki iz statusa izhajajo.

Kako se lahko pripeljete do mesta študija?

V ponedeljek se začenja novo študijsko leto, ko bo za šolske klopi prvič sedlo 11.119 študentov, ki so bili v prvem spomladanskem roku sprejeti na slovenske univerze. Letos je bilo razpisanih 18.147 prijavnih mest, kar je dobrih štiristo mest manj kot lani, v prvem roku pa se je na želeno študijsko smer prijavilo še manj študentov, kot je bilo razpisanih mest (14.864).Število vseh študentov, ki v Sloveniji študirajo na visokošolskih zavodih, pa je vsako leto manjše. Že v študijskem letu 2016/2017 je število vseh študentov prvič po študijskem letu 1998/1999 padlo pod 80.000.Vsem študentom, ki niso v delovnem razmerju in ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, pripada pravica do zdravstvenega varstva, štipendiranja, subvencije za prevoz, prehrano in bivanje, družinske pokojnine ter do možnosti dela preko študentskega servisa.Z dopolnitvijo 26. leta status študenta ne preneha veljati, vendar določene ugodnosti, ki iz statusa izhajajo, prenehajo veljati. Študentje starejši od 26 let si morajo tako sami kriti obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Delo preko študentskega servisa lahko študent še naprej nemoteno opravlja, vendar le pod pogojem, da se je na študij vpisal pred dopolnjenim 26. letom in od vpisa ni minilo več kot šest let oziroma več kot štiri leta na podiplomski stopnji, so zapisali na Študentski svetovalnici.Vpis za vse študijske programe javnih visokošolskih zavodov v Sloveniji poteka najkasneje do. Iz upravičenih razlogov lahko pristojni organi ugodijo prošnji kandidata ter rok vpisa podaljšajo do. Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport opozarjajo, da dejstvo, da je letos 30. september nedelja, ni relevantno. Zakon o visokem šolstvu (ZViS) namreč jasno določa skrajni rok za izvedbo vpisa, materialni rok pa z izjemo upravičenih razlogov, kar so lahko le izjemne okoliščine, ni podaljšljiv.Če želite zaprositi za štipendijo, morate pristojnim organom posredovati ustrezna dokazila. Če želite zaprositi za Zoisovo štipendijo, imate čas samo še do, če se potegujete za državno štipendijo pa ni določenega specifičnega roka za oddajo vloge. Če vloge ne oddate do začetka novega študijskega leta, bo štipendijsko razmerje prešlo v mirovanje, a se bo ponovno vzpostavilo, ko boste posredovalo vso potrebno dokumentacijsko gradivo.Študijski koledar in izpitna obdobja se med posameznimi fakultetami razlikujejo. V vsakem študijskem letu študentje izpite lahko opravljate v dveh izpitnih obdobju, v zimskem in poletnem, v vsakem izpitnem obdobju pa imate za posamezni predmet razpisanih več izpitnih rokov.Subvencionirana prehrana je za študente z veljavnim statusom možna šele s prvim oktobrom, ko se uradno začne novo študijsko leto. Vsi, ki se v sistem subvencionirane prehrane vpisujete prvič, morate na spletnem portalu www.studentska-prehrana.si najprej opraviti registracijo. Po prvi prijavi se morate v roku 90 dni osebno zglasiti na najbližji točki SŠP, kamor prinesete osebni dokument, potrdilo o vpisu v tekoče študijsko leto, številko prijavnice, ki je zabeležena na zgornjem delu vpisnega obrazca, ter mobilni telefon.Na točki SŠP si nato izberete način identificiranja pri koriščenju subvencionirane prehrane. Lahko se odločite za brezplačno možnost identificiranja s telefonsko številko, v kolikor slednjega ne želite, pa lahko izberete tudi možnost brezstične kartice, za katero boste odšteli 15 evrov. Na spletnem portalu lahko sproti preverjate tudi preteklo porabo in stanje prostih subvencij. Vrednost posamezne subvencije je 2,63 evra, razliko pa doplačate neposredno pri ponudniku prehrane.Na Študentski organizaciji Univerze v Ljubljani (ŠOU) vsem študentom svetujejo, da se v sistem subvencionirane prehrane vpišejo že v septembru, saj je oktobra na točkah SŠP zaradi vpisa velika gneča. Če imate že urejen vpis na izbrani fakulteti, se torej v sistem vpišite čim prej.Subvencionirana prehrana se lahko nudi le med 8. in 21. uro, vsak dan pa lahko študentje koristite dve subvenciji v razmaku štirih ur. Na mesečni ravni pa vam pripada toliko subvencij, kolikor je delovnih dni. Med 15. julijem in 15. avgustom sistem ne deluje, zato v tem obdobju ni mogoče koristiti subvencij. Vse subvencije, ki jih ne boste uspeli porabiti do 15. julija, boste lahko koristili od 15. avgusta dalje.Za letošnje študijsko leto je bilo v treh univerzitetnih središčih skupaj razpisanih 11.926 mest, in sicer 4050 mest za nov sprejem ter 7876 za podaljšanje bivanja ter 15 mest, ki so namenjena študentom s priznano mednarodno zaščito. Višina subvencije v študijskem letu 2018/2019 znaša 21.50 evra za javne dijaške in študentske domove, za zasebne domove pa 32 evrov.Povprečna cena stanarine v študentskih domovih v Ljubljani znaša 70,25 evra. Največ boste odšteli za enoposteljno sobo v domu na Litostrojski, in sicer 124,18 evra na mesec. Najbolj ugodne stanarine pa so v domu Akademski kolegij (dom GE59), kjer boste za posteljo mesečno odšteli 41,25 evra.V Mariboru se cene gibljejo od 73,50 evra na mesec, kolikor boste odšteli za ležišče v dvoposteljni sobi, pa vse do 183 evrov za apartma v Domu študentov in gostujočih profesorjev. Na Primorskem pa se še vedno spopadajo z veliko problematiko pomanjkanja števila razpoložljivih mest v študentskih domovih. Povprečna cena v študentskem domu v Kopu znaša 114 evrov, v Portorožu pa 107 evrov na mesec.»Na Obali imamo pereč problem s pomanjkanjem ležišč v javnih študentskih domovih. Ta problem rešujemo tako, da študente napotujemo v dijaško študentske domove, v zasebne domove in seveda z nastanitvami pri koncesionarjih-zasebnikih. Pri koncesionarjih imamo na razpolago 600 subvencij,« je pojasnila, strokovna sodelavna na Univerzi na Primorskem.Poleg cenejše prehrane študentom pripada tudi možnost subvencioniranega prevoza. Na voljo imate kartico za integrirani javni potniški promet (IJPP), ki velja za prevoz z vlakom, medkrajevnim avtobusom ter mestnim prometom v Ljubljani in Mariboru. Če študirate v Kopru, boste za mesečno vozovnico odšteli 10 evrov.Pri Slovenskih železnicah si lahko mladi do 26. leta za deset evrov priskrbite tudi kartico ugodnosti, s katero nato v notranjem prometu vozovnice kupujete 30 odstotkov ceneje. Z omenjeno kartico si lahko zagotovite popust tudi v mednarodnem prometu s Hrvaško, in sicer 50-odtsotni popust, ter Railplus popust v višini 25 odstotkov za nakup mednarodnih direktnih vozovnic.