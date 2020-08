FOTO:Sedmi dan D za Medijske toplice

Medijske toplice so zaprli v 2009. Foto: Mavric Pivk/Delo



Po Feštajnu še Meru

Matjaž Švagan, župan občine Zagorje, se bo v sredo pustil presenetiti. Foto: Bojan Rajšek/Delo

Čakajoč na presenečenje

Zagorje – Igor Bončina, stečajni upravitelj Hotela Medijske toplice d.o.o., bo v sredo razkril, ali je na njegov poziv za nakup hotelsko-bazenskega kompleksa na Izlakah morda prispela kakšna navezujoča ponudba. Neuradno naj bi se za ta korak nekdo vendarle odločil …»Rok za oddajo ponudbe je zapadel v petek. Pošte še nismo preverjali, ker čakamo, da se izteče tridnevni rok. Morda bo danes ali jutri še prispela kakšna ponudba,« je za Delo pojasnilTri leta, šest neuspešnih poskusov in po ocenjeni likvidacijski vrednosti za dobrih 900.000 evrov nepremičnega premoženja, ki predstavlja neunovčeno stečajno maso – takšna je v grobem bilanca stečajnega postopka družbe, ki se je že več kot desetletje drži smola. Odkar je njena celjska lastnica, družba iz poslovnega sistema Darka Zupanca, kompleks v 2009 po dvanajstih letih zaprla, ta nezadržno propada, tistih nekaj kupcev, ki se je v tem času vendar oglasilo, pa si je v zadnji hip premislilo. Tak je bil lanski primer Zagorjana Sama Feštajna , ki je prek svojega celjskega podjetja Global leasing za izlaški kompleks ponudil 455 tisočakov.Ko je aprila letos že vse kazalo, da bodo Medijske v šestem poskusu prodaje novo lastnico dobile v ljubljanski družbi Meru , se je s pritožbo, da je prodaja nezakonita, oglasila občina Zagorje, sicer tudi predkupna upravičenka v stečajnem postopku. Zagorski župan, ki že od razglasitve stečaja Toplic poudarja, da si Zagorjani na svojem »dvorišču« nikakor ne želijo špekulativnih kupcev, je na višjem sodišču uspel z začasno ustavitvijo prodajnega postopka Medijskih. Dokazal je, da sodišče na prvi stopnji nikoli ni izdalo sklepa o njihovi prodaji. Soglasje za prodajo je stečajnik Bončina pridobil od podjetja Alos, ki je status ločitvenega upnika v postopku prevzelo od hipotekarne upnice NKBM. Priznane terjatve prvega zastavnega reda v višini 833.000 evrov je Alos od NKBM kupil lani. S tem je bila prodaja kompleksa družbi Meru razveljavljena. Meru je za Medijske, čeprav med 2014 in 2018 po Ajpesovih evidencah ni beležil prihodkov, ponudil 80.000 evrov manj od Feštajna, to je 375 tisočakov, in se še zavezal k nadaljnjim vlaganjem in oživitvi nekdaj priljubljene zasavske turistične destinacije.Bončina je za tokratno navezujoče zbiranje ponudb že v začetku julija pridobil sklep okrožnega sodišča v Celju; pravnomočen je postal 21. julija, šest dni kasneje pa je sledil poziv potencialnim kupcem. Švagan upa, da bodo v sedmem poskusu Medijske le prišle v prave roke in da se bo v sredo pustil presenetiti …