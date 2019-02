Šef mariborskih kriminalistov naj bi vozil pod vplivom alkohola

Prometni policisti so v petek med rutinskim pregledom ustavili voznika, za katerega je alkotest pokazal, da je vozil pod vplivom alkohola. Po poročanju več slovenskih medijev, naj bi šlo za šefa mariborskih kriminalistov Roberta Mundo. Na PU Maribor so potrdili, da je šlo za njihovega uslužbenca, zoper katerega so že uvedli postopek, ne razkrivajo pa, ali gre za Mundo.



Predstavnik PU Maribor Miran Šadl je za več slovenskih medijev povedal, da so policisti policijske postaje Rače v petek ob 01.56 na regionalni cesti v Spodnjih Hočah ustavili 50-letnega voznika osebnega vozila.



»Odredili so mu in nato opravili preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z elektronskim alkotestom, ki je pokazal, da je imel v organizmu 0,51 mg/l alkohola. Vozniku so policisti zaradi vožnje pod vplivom alkohola izrekli globo v višini 900 evrov in 16 kazenskih točk. Istočasno so mu za 24 ur odvzeli vozniško dovoljenje. Nadaljnjo vožnjo so mu prepovedali. Ker si je voznik uredil prevoz domov, ga policisti niso pridržali. Po našem vedenju je globo že poravnal,« je pojasnil Šadl.



Imena kršitelja na Policijski upravi Maribor zaradi določil zakona o varstvu osebnih podatkov niso želeli razkriti, so pa potrdili, da je šlo za njihovega uslužbenca. »Ker v policiji do takih prekrškov nimamo tolerance oziroma je ta ničelna, bo direktor Policijske uprave Maribor Danijel Lorbek zoper njega uvedel notranjevarnostni postopek. Navedena kršitev pa, ker je bila storjena izven delovnega časa, ni take narave, da bi bila potrebna odstranitev delavca z dela. Po zaključenem notranjevarnostnem postopku pa bo sprejeta odločitev o ustreznem delovnopravnem ukrepu,« so pojasnili.