Šef Sove odstopil. »Ta odnos do Sove je škodljiv za državo,« pravi

Odstopa danes in nepreklicno. FOTO: Leon Vidic/Delo

»​Izključitve Sove iz Sveta za nacionalno varnost ne razumem in je povsem nesprejemljiva. Prav tako menim , da ni razloga, da je iz Sveta izključeno ministrstvo za pravosodje, ampak to je njihova stvar. Do danes me ne predsednik vladein ne, ki je v njegovem kabinetu pristojen za nacionalno varnost, ni kontaktiral. To je znak popolnega nezaupanja do mene in treba je povedati, da je izključevanje Sove iz procesov odločanja škodljivo za nacionalno varnost,« pravi, ki se je odločil napisati odstopno izjavo in odhaja s položaja direktorja Sove.Na vprašanje, ali je morda stik z Janšo ali Mahničem poskušal vzpostaviti sam, odgovarja nikalno. »Usmeritve prihajajo od zgoraj,« odgovarja Kozmelj.Odstopa danes in nepreklicno. Do danes ni prejel nobenih usmeritev oziroma navodil za delo Sove v teh razmerah. To je po njegovem mnenju z vidika koncepta nacionalne varnosti povsem napačna strokovna odločitev. »Iz potez nove vlade in nekaterih javno objavljenih komentarjev je mogoče sklepati, da je direktor Sove osebno nezaželen člen v sistemu nacionalne varnosti pod novo vlado, kar negativno vpliva na odnos nove vlade s Sovo. To je po mojem mnenju nedopustno, zato sem se odločil, da iz strokovnih razlogov odstopim in tako dam možnost novi vladi, da imenuje na moje mesto osebo, ki bo uživala zaupanje nove vlade in tako omogočila nujno potrebno nemoteno sodelovanje med Sovo in vlado ter tako zagotavljala visoko raven nacionalne varnosti državljanov Republike Slovenije,« je med drugim zapisal Kozmelj.Premier Janez Janša je sicer na vprašanje Dela ob sprejetju mandatarske funkcije dejal, da menjava šefa Sove ni njegova prednostna naloga.Kozmelj poudarja, da nikakor nočee, da bi njegov odstop bil v danih razmerah, ko so vsi napori usmerjeni v zajezitev širjenja okužbe, prednostna naloga te vlade, vendar pozna vlogo Sove v sistemu nacionalne varnosti in je prepričan, da mora sodelovanje med vlado in Sovo v vseh okoliščinah potekati nemoteno in tvorno.