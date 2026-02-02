Šef EPP Weber ostro nad socialiste, ki so v intervjuju kritizirali Janšo

Pred zasedanji v Ljubljani besedni obračuni med evropskimi socialisti in desnosredinsko EPP.

Vodja desnosredinske EPP Manfred Weber se je odzval na ostre očitke predsedniku SDS Janezu Janši, ki jih je v intervjuju za Delo izrekla voditeljica socialistov in demokratov (S&D) v evropskem parlamentu Iratxe García. »Namesto da poskušajo diskreditirati demokratične politike, bi se socialisti morali osredotočiti na resnične probleme Slovenije: življenjske stroške, delovna mesta in stanovanja,« je za Delo zatrdil Weber, ki prihaja iz bavarske Krščansko-socialne unije (CSU).»Če socialisti iščejo vzornike, bi se morda morali še enkrat ozreti: slovenska vlada ima resen problem z vladavino prava,« je še dodal. Vodstvo politične skupine EPP na čelu z Webrom bo od srede do petka zasedalo v Ljubljani. V slovenskem glavnem mestu bosta tudi vodstvi S&D in liberalnega Renew. »Jasno je, kaj ...