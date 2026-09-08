Slovenija uvaja sekcijsko merjenje vožnje, kaj sploh to je?

Sekcijsko merjenje, ki ga Dars uvaja na štirih odsekih slovenskih avtocest, bo veljalo za vse vrste vozil, širitev sistema na druge odseke avtocestnega omrežja pa za zdaj ni predvidena, so sporočili z Darsa. Poudarili so, da vzpostavitev sistema sekcijskega merjenja hitrosti, ki velja za enega pomembnejših projektov na področju prometne varnosti v zadnjih letih, uspešno zaključujejo. »Izkušnje iz tujine kažejo, da je sekcijsko merjenje učinkovit ukrep za zmanjševanje povprečnih hitrosti in izboljšanje prometne varnosti. Sisteme uporabljajo tudi v Avstriji in Italiji,« so povedali za Delo. Pojasnili so, da se je po podatkih, s katerimi razpolagajo, v Italiji že v prvem letu po uvedbi sistema število smrtnih žrtev zmanjšalo za 50 odstotkov. Prav tako se je zmanjšala povprečna hitrost, in ...