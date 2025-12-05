Sekretar sindikata gasilcev David Švarc od ZSSS prejel opozorilo pred odpovedjo

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je sekretarju sindikata poklicnih gasilcev Davidu Švarcu, ki je aktivno nastopal proti pokojninski reformi, izrekla opozorilo pred odpovedjo. Očita mu kršitev pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja. Švarc opozorilo razume kot grožnjo, s katero se mu poskuša preprečiti aktivno sindikalno delo.

Da je Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Švarcu izdala opozorilo pred odpovedjo, je v četrtek poročala POP TV. Prejem opozorila je za STA potrdili Švarc, ki v njem vidi nerazumno grožnjo, s katero se mu poskuša preprečiti aktivno sindikalno delo.

Švarc je v zadnjih mesecih javno nastopal proti pokojninski reformi v okviru t. i. Delavske koalicije, ki je tudi zbirala podpise za zakonodajni referendum, na katerem bi odločali o reformi, za kar pa jim nazadnje ni uspelo zbrati dovolj podpisov.

ZSSS je pokojninski zakon podprla. Švarcu, ki je na zvezi zaposlen, pa zdaj očita, da je kršil določila pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja. Za POP TV so poudarili, da ne gre za opozorilo zaradi drugačnega ali kritičnega mnenja, ampak za opomnik, da je zaposleni v organizaciji dolžan delovati v skladu s pogodbo o zaposlitvi, sklepi in navodili, delodajalec pa ga ima pravico in dolžnost na to opozoriti.

V izdanem opozorilu Švarcu očitajo, da je ravnal v nasprotju z navodili delodajalca ter sklepi organov delodajalca, da je nekatere aktivnosti izvajal med delovnim časom ter prek službene elektronske pošte, pa tudi da se je na posvetih, ki jih je organizirala zveza, obnašal neprimerno in da je sabotiral njene aktivnosti pri predstavitvi in pojasnjevanju pokojninske reforme.

Ob tem so ga opozorili, da mu lahko zveza, če bo v šestih mesecih ponovno kršil pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja, odpove pogodbo o zaposlitvi iz krivdnega razloga.