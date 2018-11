Sekretarka zadnji hip preverjala zdravnike iz ZDA

Urgentna zadeva



Lobiranje pri SMC

Zavarovani zdravniki

NIOSB ima poklicno odgovornost za šest zdravnikov, ki torej še ne delajo, zavarovano pri zavarovalnici Adriatic Slovenica. S plačilom premije v višini dobrih sedem tisoč evrov, ki se izteče 20. julija 2019, so jih zavarovali za zavarovalno vsoto 600.000 evrov.

Ljubljana – Pismo, ki so ga z ministrstva za zdravje naslovili na veleposlaništvo v Washingtonu dokazuje, kako nedosledno, nestrokovno in ad hoc je tedanja vladajoča politika vodila prednostni projekt vzpostavljanja Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni. Tudi zaradi takih dejanj bo inštitut očitno ostal le mrtva črka na papirju.Pod okriljem Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni (NIOSB) sta poleti v ljubljanskem kliničnem centru delala kardiologainter kirurgain. Čeprav še niso bili vpisani v začasni register pri zdravniški zbornici in niso imeli izdanih dovoljenj za delo, njihova dokazila pa tukaj niso prestala ustreznih preverjanj (na voljo so bili le njihovi življenjepisi), je bila naglica, da začnejo z delom, precejšnja.Po sklepu Cerarjeve vlade iz decembra 2017 bi moral NIOSB začeti delovati prvega julija. Ker ni, je vse manj priljubljeni ministrici za zdravjezačela teči voda v grlo. Vmes so ljubljanski UKC zapustili vsi pediatrični kardiologi, panika je postajala neobvladljiva, bližale so se volitve. Na pomoč so poklicali omenjene zdravnike. Ko so ti že bili v ljubljanskem kliničnem centru, pa so se na ministrstvu za zdravje spomnili, da bi jih bilo pametno preveriti. Veleposlaništvo v Washingtonu so zaprosili za informacije o pristojnih organih v ZDA, konkretno v Texasu, ki izdajajo potrdila o nekaznovanosti in zdravniške licence. »Ker so postopki izdaje dovoljenj v teku, zdravniki pa že v Sloveniji, bi te informacije potrebovali v najkrajšem možnem času (če je možno v roku enega dne). Opravičujemo se za kratek rok, vendar je zadeva urgentna in za nas izjemno pomembna,« je veleposlanikupisala, sekretarka na ministrstvu za zdravje. V zadnjem hipu so torej zbirali potrdila, ki bi jih morali imeti, preden so zdravnike sploh vabili k nam.S prihodom tujih zdravnikov, ki so bili torej ad hoc vpoklicani v UKC, se je kasneje zalomilo. Avgusta je namreč umrla dojenčica, pri zdravljenju katere so sodelovali, NIOSB pa je po tem dogodku odpovedal vse že dogovorjene prihode tujih zdravnikov v klinični center. Interni strokovni nadzor v zvezi s smrtjo deklice še ni končan, pričakuje se tudi sistemski nadzor, ki bi ga moral odrediti minister za zdravjeTa je včeraj med vrsticami razkril, da NIOSB v taki obliki, v kakršni je bil ustanovljen, zagotovo ne bo zaživel. Za njegovo delovanje je bilo do zdaj namenjenih 1,8 milijona evrov, porabljenih pa 230 tisoč evrov. Glavnino za plače tujih zdravnikov, sredstva pa se mesečno porablja še za plačilo štirih delno zaposlenih domačih zdravnikov – nosilcev dejavnosti in delo direktorja, ki je uvrščen v 55. plačni razred. Ta si plačo očitno služi tudi z lobiranjem. 11. oktobra je kot predstavnik inštituta obiskal poslansko skupino SMC. S kakšnim namenom? »Vsebine sestankov z deležniki v zdravstvu ter drugimi odločevalci ne komentiramo,« je bil jasen Dobnikar.Morda pa je bil namen ta, da bi prek političnega vpliva SMC prepričali dirketorja UKC, da bi inštitutu odprl vrata in mu omogočil izvajanje dejavnosti. Šabeder je namreč postal direktor kliničnega centra v času Cerarjeve vlade, zdaj pa prav on onemogoča pomemben projekt te iste vlade, saj nikakor ne pristane na prenos programa operacij prirojenih srčnih napak pri otrocih, prostorov in opreme iz kliničnega centra na inštitut. Glede na včerajšnjo izjavo Fakina, lobiranje pri SMC ni obrodilo sadov. Za NIOSB ostajajo vrata kliničnega centra zaprta, Šabeder pa neomajen. Kako vsak sebi stojita z, predsednikom sveta zavoda NIOSB, je postalo jasnpo na posvetu o upravljanju zdravstvenega sistema na podlagi podatkov, kjer sta si izmenjali nekaj ostrih besed. Kakorkoli, morda se bodo odnosi med inštitutom in kliničnim centrom vendarle otoplili na sestanku decembra.Ministra Fakina veseli, da je na temo otroške srčne kirurgije SDS predlagala sklic izredne seje odbora za zdravstvo. Kot je dejal, si bodo vsi končno lahko povedali, kaj si mislijo: »Prilivanje olja na ogenj nima nobenega smisla. V ospredju mora biti varnost otrok, dolgoročnost tega programa ter to da znanje ostane v Sloveniji.«