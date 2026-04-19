Kako seksajo mladi? Manj spontano, bolj refleksivno

»Mladi seksajo manj kot kadarkoli. Generacija Z je prva, ki seksa manj od svojih staršev,« sta tipa naslovov, ki se v zadnjem času na spletu in družbenih omrežjih pojavljajo pogosto. Številne raziskave v zadnjih desetletjih res beležijo upad spolne aktivnosti v različnih starostnih skupinah, pojasnjuje psiholog Dino Manzoni, raziskovalec na Družbenomedicinskem inštitutu ZRC SAZU.

»Ta upad je zaznan tako med samskimi kot med pari, ni pa v vseh starostnih skupinah enako izrazit. To kaže, da več formalne svobode, več izbire in več informacij sami po sebi ne vodijo neposredno in samodejno k bolj izpolnjujočim intimnim odnosom ali večji spolni aktivnosti, saj morajo biti za to izpolnjeni tudi drugi psihosocialni in družbeni pogoji«. Torej je t. i. seksualna recesija, če o njej sploh lahko govorimo, povezana s širšimi družbenoekonomskimi razmerami in pogoji življenja, pravi Manzoni.