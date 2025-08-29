Selda Sukaj: Marsikdo se ni učil albanščine, kako naj se slovenščine?

Selda Sukaj, politologinja in medkulturna prevajalka iz Tirane, ki že več let živi v Celju, v podkastu Na robu opozarja na sistemske in osebne ovire, zaradi katerih Albanci težje uresničujejo željo po vključitvi v slovensko družbo. Med njimi so nepopolna izobrazba zaradi vojn, travmatične izkušnje in tog vizumski režim, ki številnim ženskam onemogoča zaposlitev.

Albanska skupnost je v Sloveniji ena največjih priseljenskih skupnosti, a hkrati tudi ena tistih, o katerih vemo najmanj. V slovenski javnosti so pogosto prisotni stereotipi – od krvnega maščevanja do pekarn in slaščičarn –, manj pa je razumevanja, zakaj so poti integracije za številne Albance tako zahtevne.

»Albanci si želijo integracije, to vam lahko povem iz vsakodnevnega dela z njimi. Želijo se naučiti jezika, želijo delati in biti del družbe. A realnost je, da je to pogosto zelo težko,« pravi Selda Sukaj.

Od kanona do sodobnosti

V pogovoru najprej oriše zgodovinsko ozadje. Albansko družbo je stoletja urejal kanon – tradicionalni družbeni kodeks. »Kanon je bil od 15. stoletja način, kako so ljudje ohranjali red, ko ni bilo države. V severni Albaniji in na Kosovu je bil strožji, na jugu pa nekoliko mehkejši. V južnem delu so lahko na primer ženske sodelovale pri spravi,« pojasnjuje.

Čeprav je kanon kot pravni okvir danes izgubil veljavo, so nekateri njegovi elementi ostali del albanske identitete. »Gostoljubje, dana beseda, zvestoba – to so vrednote, ki se še vedno prenašajo med generacijami,« dodaja.

Velik prelom v migracijskih tokovih je prinesla kosovska vojna. »Prva generacija Albancev v Sloveniji, tisti iz sedemdesetih in osemdesetih let, so bili večinoma moški. Znašli so se, razumeli so srbohrvaščino, delali v gradbeništvu,« pojasnjuje.

Med vojno pa je prišel nov val, skupaj z ženami in otroki. »Ti so s seboj prinesli travme. In kar je ključno – številni otroci na podeželju niso imeli pouka. To pomeni, da nimajo osnovne izobrazbene podlage niti v albanščini, kaj šele v slovenščini. In brez jezika ni integracije,« poudarja.

»Ženskam vedno povem: lažje je v življenju delati z obema rokama. Ena roka je albanščina, druga slovenščina. Obe potrebujete,« pravi Selda Sukaj. FOTO: Marko Feist

Kot medkulturna posrednica se vsakodnevno srečuje s temi težavami: »Ženska, ki pride v Slovenijo in ne zna jezika, ne more vzgojiteljice v vrtcu vprašati, ali je otrok jedel. Ne more sama k zdravniku. To so drobne stvari, a zelo vplivajo na življenje.«

Poseben problem so vizumi, ki jih dobijo ženske v postopku združevanja družin. »Če imaš vizum družinskega člana, nimaš dostopa do zavoda za zaposlovanje. Ne moreš se prijaviti kot brezposelna, ne moreš iskati dela. Delodajalci pa se izogibajo zapletenim postopkom spremembe dovoljenja iz družinskega v delovno,« razlaga.

Posledica je, da ženske ostajajo doma več let – tri, če ima mož stalno bivališče, pet, če ga nima. »V najboljšem primeru tri leta, pogosto pa pet let brez dela. In v tem času imajo na voljo samo en tečaj slovenščine, 180 ur. To pa ni dovolj,« opozarja.

Integracija kot dvosmerna pot

Na vprašanje, zakaj je integracija Albancev v Sloveniji počasnejša kot pri drugih skupinah, Selda Sukaj odgovarja jasno: »Prvi korak je jezik. Za Bosance, Srbe ali Hrvate je prehod lažji, ker je besedišče podobno. Za Albance pa je razlika ogromna.«

A hkrati dodaja, da integracija ni enosmeren proces: »Nujno je prizadevanje obeh strani. Mi, priseljenci, se moramo učiti jezika, hkrati pa mora sistem omogočiti realne pogoje. Če ženske pet let ne morejo delati, je jasno, da bo njihova integracija potekala počasneje.«

Sama sodeluje v programih socialne aktivacije albansko govorečih žensk, ki jih financira država in EU. »Naš cilj je opolnomočenje. Ženskam vedno povem: lažje je v življenju delati z obema rokama. Ena roka je albanščina, druga slovenščina. Obe potrebujete,« pravi.

Albanska društva v Sloveniji, kot so Ljerija v Velenju ali Ilirija v Kopru, omogočajo tečaje jezika, učne pomoči in kulturne dogodke. »Integracija ne pomeni izgube identitete. Lahko smo hkrati Albanci in aktivni del slovenske družbe,« poudarja.

Na prihodnost pa gleda optimistično: »Vidim veliko uspešnih Albancev v zdravstvu, podjetništvu, kulturi. Mladi so most med starši in družbo. Oni bodo tisti, ki bodo integracijo dokončno uresničili.«