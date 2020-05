Selitev uradnikov za Bežigrad verjetno poleti

Dotrajano stavbo na Linhartovi 13, ki je od septembra leta 2017 v lasti države, so delavci Lesnine MG Oprema začeli prenavljati maja lani. Na ministrstvu za javno upravo (MJU) so se za sanacijo objekta odločili že med ministrovanjem Borisa Koprivnikarja, v sodobne prostore pa bodo preselili okoli 130 uradnikov UE Ljubljana. Obnovitvena dela so se podražila za slabih 1,3 milijona evrov.Od dogovora o prenosu lastništva stavbe na Linhartovi 13 z občinske v državno last je minilo že več kot dve leti in pol. Spomnimo, da so se o tem jeseni leta 2017 dogovorili takratni minister za javno upravo Boris Koprivnikar, nekdanji načelnik UE ...