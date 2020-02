»Sem pragmatik, brez težav komuniciram z vsemi«

Razen morda za županovanje mu za noben korak v življenju ni žal. Kot je dejal, človek pač sprejema odločitve in se potrudi, da povsod naredi, kar se narediti da. In če potegnemo črto – kar ne pomeni, da ni še vedno aktiven – je na vsakem področju pustil pomembno sled. Vi ste se rodili v Križevcih pri Ljutomeru, vaš brat Mirko na Zgornji Ponikvi pri Žalcu, vaša sestra ...... moja sestra v Cmureku. (smeh) Tako oče kot mama sta bila učitelja, in kot veste, so jih pogosto prestavljali iz kraja v kraj. Skupaj nas je bilo sedem otrok, najstarejšega brata so leta 1944 vpoklicali v nekakšno nemško mladinsko delovno obveznost ...