Senad Jušić s polnim mandatom prevzel vodenje policije

Vodenje policije s polnimi mandatom je z današnjim dnem prevzel Senad Jušić. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je z njegovim imenovanjem zelo zadovoljen, Jušić pa je v izjavi za javnost po slovesnosti ob imenovanju med drugim izpostavil vlogo policijskih uslužbencev pri krepitvi javnega zaupanja v delo policije.

Imenovanje Jušića za generalnega direktorja policije s polnim mandatom je bila pravilna odločitev, je v izjavi za javnost poudaril minister. Gre namreč za izkušenega policijskega strokovnjaka, ki vodi policijo v skladu z njenimi normami in vrednotami, odlično pa je vodil policijo tudi v času poplav, je izpostavil Poklukar.

Po ministrovih besedah je Jušić karierni policist, ki je prehodil pot od lokalne policijske postaje na Primorskem do generalne policijske uprave v Ljubljani in do mesta generalnega direktorja policije. Ob tem je izredno pohvalil delo policije v času katastrofalnih poplav, ki so prizadele Slovenijo.

»Če slovenska policija skupaj s Slovensko vojsko, gasilci in reševalci ne bi ukrepala tako, kot je, bi imeli v Sloveniji med poplavami bistveno več žrtev,« je poudaril minister.

Med aktivnostmi, ki čakajo novega šefa policije, je med drugim izpostavil oblikovanje resolucije o dolgoročnem opremljanju policije, sprejem dveh zakonov o policiji ter ureditev kariernega sistema v policiji.

»Na policiji sem že več kot 32 let. Sem karierni policist in sem prehodil vso pot od patruljnega policista do prvega med enakimi, generalnega direktorja slovenske policije,« pa je v izjavi za javnost poudaril Jušić.

Kot je izpostavil, si bo še naprej prizadeval »skrbno in kakovostno opravljati svoje delo,« pa tudi za neodvisnost in strokovnost dela policije.

»Verjamem, da mi bodo v veliko pomoč moje bogate izkušnje in znanje, ki sem si jih pridobil. Policija je pri svojem delu uspešna, to lahko zatrdim. Je servis za ljudi, tukaj smo, ker nas ljudje potrebujejo. Nenazadnje je naša temeljna naloga varovati življenje in premoženje ljudi,« je poudaril Jušić in se zahvalil policistom za njihovo delo.

Zagotovil je, da se bo skupaj z obema reprezentativnima policijskima sindikatoma in stanovskimi organizacijami trudil ustvarjati takšne pogoje za delo, da bo delo policistov učinkovito in varno.

Poklukar je sicer kot prednostno nalogo policije izpostavil boj proti korupciji. Jušić je v izjavi ocenil, da so pooblastila policije za spopad s tem primerna, ključna instrumenta tega boja pa vidi v kakovostnem usposabljanju policistov in njihovi prisotnosti v mednarodnem okolju.

Glede upravnega spora, ki ga je zaradi domnevnega pomanjkanja Jušićevih izkušenj napoveduje njegov predhodnik na mestu v. d. generalnega direktorja policije Boštjan Lindav, je Jušić dejal, da je vso listinsko dokumentacijo predal uradniškemu svetu, ki jo je preučil in sprejel ustrezno odločitev. Glede upravnega spora je dejal, da bo treba počakati na odločitev za to pristojnega organa.

Notranji minister je dodal, da so vsi nadzorni organi dobrodošli pri preverjanju zakonitosti postopka, ob tem pa obstaja še pravno varstvo, do česar nima zadržkov, saj živimo v pravni državi. »Jutri je nov dan,« je Poklukar odgovoril na novinarsko vprašanje, kaj bo naredil, če sodišče ali Komisija za preprečevanje korupcije ugotovi, da Jušić ne izpolnjuje pogojev.

Vlada je Senada Jušića imenovala za mandatno dobo petih let, in sicer od 8. septembra 2023 do najdlje 7. septembra 2028, z možnostjo ponovnega imenovanja.