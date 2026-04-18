Senčar Stvanoviću: »Obljubil si, da ne boš prodal glasu za položaj«

    Članica stranke Resnica Sabina Senčar. FOTO: Črt Piksi
    STA
    18. 4. 2026 | 21:00
    18. 4. 2026 | 21:54
    Vidna članica Resnice Sabina Senčar je na predsednika stranke Zorana Stevanovića in prvaka SDS Janeza Janšo naslovila zapis na Facebooku. Navedla je, da sta začrtala pot, po kateri bo vlada nadaljevala v naslednjem mandatu. Stevanovića je opozorila, da njegovi volivci niso neumni in da jim je treba ponuditi kaj več kot položaj predsednika DZ.

    Kot je zapisala Senčar, sicer ginekologinja, ki je leta 2022 s podporo takrat še zunajparlamentarne stranke Resnica kandidirala za predsednico države, je zapisala, da veliki politiki in vodje niso brez napak, največji med njimi pa svoje napake znajo priznati in jih popraviti. »Upam, da vama bo uspelo oboje, popeljati državljane v boljšo prihodnost in se hkrati držati predvolilnih obljub,« je navedla.

    Stevanovića je opozorila, da njegovi volivci niso neumni in jih ni za podcenjevati. »Dati podporo bodočemu mandatarju in ne iti v vladno koalicijo je vsebinsko enako. Obljubil si, da ne boš prodal glasu za položaj, ampak za vsebino,« je bila jasna.

    Tako Stevanoviću kot Janši je ponudila predlog, ki bi po njenem lahko bil prvi korak k poštenemu sodelovanju. »Prosim vaju, da predlagata popravek zakona o nalezljivih boleznih, v katerega sedaj niso vnešene varovalke. Zakon je bil k sreči sprejet pod prejšnjo vlado gospoda Roberta Goloba, zato bi bil popravek za oba vaju sprejemljiva poteza,« je zapisala.

    »Nov list lahko odpremo le tako, da so odnosi med strankami transparentno grajenje mostov, ne zidov. Priznavanje svojih spodrsljajev in popravljanje napačnih odločitev pa bi v ljudi vlilo veliko več zaupanja. Gradimo torej mostove, ki bodo imeli večjo nosilnost, ki bodo zmogli premostiti težje tovore. Brv čez potoček zna vreči vsak, velike gradnje pa potrebujejo veliko dobrih strokovnjakov,« je še zapisala in izrazila upanje, da imata tako Stevanović kot Janša iskren namen izboljšati življenje ljudi, s katerimi si delita domovino.

    Stevanović je sicer v času vlade Janeza Janše na upravni enoti podpisal listino, s katero se je zavezal, da stranka nikoli ne bo politično sodelovala s stranko SDS in njenim predsednikom Janšo. Senčar je po letošnjih parlamentarnih volitvah, na katerih se je stranka zavihtela v DZ, sicer dejala, da je bilo to njihovo stališče o nesodelovanju s SDS »morda malo vzeto iz konteksta«, da nimajo nič proti SDS, ampak so proti »sami logiki politike, kjer se umetno ustvarjata pola, se pravi Janša in ne-Janša«. Dodala je še, da »Stevanović ne bo nikoli razočaral tistih, ki so mu zaupali svoj glas«.

