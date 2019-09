Sendvič generacija skrbi za svoje starše

Skrb za ostarele starše se včasih prehitro seli v ustanove ali pa breme pade na ramena odraslih otrok. Foto: Getty Images

Pri tem vsekakor ne gre le za finance. Starostniki in mladina od tako imenovane sendvič generacije pričakuje tudi stalno čustveno podporo.Generacija s posrečenim poimenovanjem "sendvič generacija" zagotavlja stalno podporo za starejše sorodnike, ki potrebujejo pomoč v gospodinjstvu ali pri osebni negi in različnih opravkih, kot so obiski zdravnika, nakupi, prevozi na razne prireditve, srečanja in izlete. Ob tem so odgovorni še za svoje potomce. Gre za generacijo, staro med 35 in 54 let, ki je zaradi obilice odgovornosti izjemno obremenjena.Daljša življenjska doba in boljše življenjske razmere so pripeljale do tega, da v nekem obdobju na priložnostna družinska srečanja lahko pride kar štiri ali pet generacij. Vseeno pa zaradi sodobnega načina življenja v urbanih okoljih ni več stalnega neposrednega stika več generacij, čeprav je potreba po medgeneracijski pomoči vedno večja.Odrasli otroci, ki želijo ostarelim staršem pomagati pri samostojnem bivanju, morajo malce bolj spretno organizirati njihovo in svoje življenje.S starostjo se pojavijo nove ovire, na katere se morajo starejši privaditi: preveliko stanovanje, previsoki stroški vzdrževanja, neurejena okolica, neustrezna infrastruktura v soseski in premalo storitev v okolici. Številni posamezniki se zato v zrelih letih odločajo za bivanje v oskrbovanih stanovanjih, kjer so v bližini na voljo vse storitve za samostojno življenje.Ostarelim staršem lahko pomagamo poiskati prijetno okolje, kjer bodo v udobnem in svetlem stanovanju uživali v vseh vsebinah, ki jih ponuja majhno mesto. Pravih oskrbovanih oziroma varovanih stanovanj v Sloveniji zelo primanjkuje. Prav zato nam iskanje novega doma lahko močno olajša ponudba Prve hiše, ki v Mengšu ponuja 80 novih in svetlih stanovanj različnih velikosti Objekt Glavni trg Mengeš je zasnovan po konceptu medgeneracijskega sobivanja, ki po raziskavah ugodno vpliva tako na starejše kot vse druge generacije. Stanovanjski objekt se pohvali s širokimi hodniki, dovolj velikim dvigalom, prostornimi balkoni, lastno shrambo, parkiriščem v garaži in domom v upokojencev v neposredni bližini. Objekt je nov, zato so stroški vzdrževanja nizki. Pomembne prihranke pa prinaša tudi energetska varčnost stanovanj.S pomočjo sodobne tehnologije lahko stanovanje za ostarele starše izberete kar z domačega kavča:V Mengšu bomo tako za svoje starše našli udobje, kakovostne življenjske pogoje in možnosti za medgeneracijsko druženje.Še posebej hvaležni pa bomo za neposredno bližino doma upokojencev, ki stanovalcem v objektu Glavni trg Mengeš ponuja svoje storitve – na voljo imajo dostavo toplih obrokov, pranje in likanje, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. V pritličju bloka je supermarket ter več storitvenih lokalov. V neposredni bližini so banka, pošta, lekarna in zdravstveni dom. Pred objektom je tudi parkirišče za obiske. Vse to starejšim omogoča povsem brezskrbno samostojno življenje, tudi v visoki starosti.Ne glede na to, da v objektu Glavni trg Mengeš niso na prodaj prav oskrbovana stanovanja, smo lahko prepričani, da bodo naši starši bivali v neposredni in varni bližini potrebnih storitev ter doma upokojencev, kjer znajo poskrbeti za vse potrebe starostnikov. Tako bodo lahko kljub starostnim omejitvam živijo varno, dostojanstveno in sproščeno.NAŠ PREDLOG: