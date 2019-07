Senecura prevzema radenski Dosor

Senecura, največja avstrijska zasebna družba za domove starejših

Radenci – Radenska občina je prodala svoj polovični delež v domu za starejše Dosor avstrijski družbi Senecura in danes bodo na novinarski konferenci govorili o tem, kakšni so njihovi načrti, kdo ga bo vodil.Občina je dom začela prodajati že lani, a se je proces prodaje, ki so ga napovedali še pred lokalnimi volitvami, končal šele letos proti koncu maja. Kot so poročali mediji, tudi Vestnik, je na javni dražbi iztržila poldrugi milijon, potem ko je bila izklicna cena 1,2 milijona evrov. Občina je tako prodala svoj polovični delež, drugo polovico doma pa je prodala avstrijska slaba banka Heta. Za nakup naj bi se zanimala tudi slovenski Deos in avstrijski Aos, a je očitno zmagala Senecura.Senecura, največja avstrijska zasebna družba z verigo domov za starejše, je sicer del francoske multinacionalke Orpea. Kot smo na teh straneh že pisali, so z dunajskega sedeža Senecure napovedali, da je Slovenija zanje ciljna država za odpiranje trgov na vzhod in jug Evrope, prav tako sta zanimivi ciljni državi Hrvaška in Grčija.Na današnji novinarski konferenci, na kateri bosta sodelovala Anton Kellner, direktor Dosorja in član uprave Senecure, ter vodja Dosorja Mateja Hauser, bodo spregovorili o razlogih, zakaj so vstopili na slovenski trg domov za starejše prav v radenskem Dosorju in kakšni so njihovi načrti.Kot je lanskega avgusta objavilo ministrstvo za delo, je Orpei lani podelilo koncesijo za 340 mest v domovih v Komendi, Starem trgu pri Ložu, Žireh, Železnikih, Pivki in Radencih.