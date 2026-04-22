    Slovenija

    Seneni nahod traja dlje kot nekoč. Kako si lahko učinkovito pomagate?

    Pri zdravilih strokovnjaki priporočajo t.i. kombiniran pristop: antihistamine, nosna pršila s kortikosteroidi ter kapljice za oči.
    Pri večini ljudi simptome uspešno obvladamo z zdravili brez recepta. FOTO: Shutterstock
    Pri večini ljudi simptome uspešno obvladamo z zdravili brez recepta. FOTO: Shutterstock
    R. I.
    22. 4. 2026 | 20:10
    4:30
    A+A-

    Sezona senenega nahoda je iz leta v leto daljša. Po najnovejši obsežni analizi morajo alergiki danes prenašati simptome tudi do dva tedna dlje kot v 90.ih letih. Razlog za to so predvsem podnebne spremembe, ki vplivajo na čas in intenzivnost sproščanja cvetnega prahu, poroča BBC

    Mednarodna raziskava, v kateri je sodelovalo 65 znanstvenikov, ugotavlja, da se je sezona opraševanja v Evropi opazno spremenila. Drevesa, kot so breza, jelša in oljka, začnejo sproščati cvetni prah tudi do dva tedna prej kot nekoč.

    To pomeni daljše obdobje izpostavljenosti alergenom – in več težav za ljudi. Zgodnje poletje ostaja vrhunec sezone, vendar toplejše in bolj suho vreme omogoča, da se cvetni prah širi hitreje in v večjih količinah. Ta pojav strokovnjaki včasih imenujejo kar »cvetnoprašna bomba«.

    Zakaj so simptomi vse hujši?

    Cvetni prah je droben prah, ki ga sproščajo rastline, a za alergike pomeni resen sprožilec.  Pri nekaterih ljudeh seneni nahod močno vpliva na kakovost življenja – povzroča slabši spanec, izostanke z dela ali šole ter slabšo koncentracijo. Pri otrocih in mladostnikih lahko vpliva celo na učni uspeh.

    V zraku večje količine cvetnega prahu leske in jelše

    Poleg tega lahko cvetni prah sproži napade astme ali poslabša druge bolezni dihal, kar v hujših primerih vodi tudi do resnih zapletov.

    Kako si pomagati?

    Čeprav zdravila za seneni nahod ni, obstaja več načinov za učinkovito lajšanje simptomov, med drugim različne kombinacije zdravil, dobra higiena in ustrezna zaščita pred cvetnim prahom. Pri zdravilih strokovnjaki priporočajo t.i. kombiniran pristop: antihistamine, nosna pršila s kortikosteroidi ter kapljice za oči. Večina teh izdelkov je na voljo brez recepta, vendar se je pred nakupov vendarle smiselno posvetovati s farmacevtom. 

    Najpogostejši simptomi senenega nahoda

    - srbeče in solzne oči

    - kihanje

    - zamašen nos

    - glavobol

    - utrujenost

    Ker se cvetni prah oprime kože, čas in oblačil, k izboljšanju stanja prispeva tudi redno preoblačenje, umivanje obraza in rok, ter tuširanje takoj po prihodu domov. Hišni ljubljenčki so prav tako prenašalci cvetnega prahu v stanovanje, zato bodite pozorni tudi nanje. 

    Pri zaščiti pred cvetnim prahom pomagajo tudi številni drugi preprosti ukrepi, denimo nošnja klobuka in sončnih očal, uporabljanje filtrov za cvetni prah v zaprtih prostorih, redno sesanje in brisanje prahu, kot tudi nanašanje tanke plasti vazelina okoli nosnic. 

    Alergija na cvetni prah zagreni življenje

    Pomembno je, da v času visoke koncentracije cvetnega prahu ne hodite po sveže pokošeni travi, ne sušite perila na prostem, ne imejte svežega cvetja v stanovanju, ter se izogibajte dimu in kajenju. 

    Kdaj poiskati zdravniško pomoč?

    Pri večini ljudi simptome uspešno obvladamo z zdravili brez recepta. Če pa seneni nahod postane zelo izrazit in vpliva na vsakdanje življenje, se posvetujte z zdravnikom.

    V hujših primerih je možna tudi imunoterapija – zdravljenje, pri katerem telo postopoma navajajo na alergen z majhnimi odmerki cvetnega prahu. S tem se lahko dolgoročno zmanjša občutljivost in intenzivnost reakcij.

    Dolgoročen izziv za zdravje

    Podaljševanje sezone cvetnega prahu ni le neprijetnost, ampak vse večji javnozdravstveni izziv. Strokovnjaki opozarjajo, da bodo podnebne spremembe verjetno še dodatno vplivale na razširjenost in resnost alergij.

    Za alergike to pomeni eno: pravočasna priprava, ustrezna zaščita in kombinacija ukrepov lahko bistveno izboljšajo vsakdan – tudi v vse daljši sezoni senenega nahoda.

