Šentrupert se razdolžuje

Ljubljana – Ljubljanski Polfin, ki mu občina Šentrupert iz naslova ponesrečenega projekta medgeneracijskega centra dolguje okrog 900.000 evrov, se je po neuspeli izvršbi odločil znesek izterjati prek sodišča.Občini se zato že precej mudi prodati edino premoženje, s katerim bo dolg poplačala – to je javno podjetje Energetika. Razpis bo objavljen do konca meseca. Rok za poravnavo dolga je sicer potekel decembra.Zanimanje za Energetiko je, zagotavlja Andrej Martin Kostelec, župan Šentruperta, kjer tečejo še zadnja usklajevanja za objavo razpisa, s katerim bodo iskali novega lastnika podjetja.V proračunu so na prihodkovni ...