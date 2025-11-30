  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Poseg v uredniško avtonomijo ekipe Tarče ali spor o senzacionalizmu

    Na RTV načrtujejo spremembe oddaje Tarča. Ekipa oddaje opozarja na sporne oznake in posege.
    Pred volitvami se obetajo nove spremembe oddaje Tarča. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Galerija
    Pred volitvami se obetajo nove spremembe oddaje Tarča. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Iz. R.
    30. 11. 2025 | 18:34
    30. 11. 2025 | 18:49
    7:42
    A+A-

    Uprava RTV Slovenija, ki jo vodi Natalija Gorščak, je svetu zavoda pod predsedstvom Gorana Forbici poslala predlog programsko-produkcijskega načrta (PPN) za leto 2026, ki med drugim predvideva spremembe oddaje Tarča.

    Tarča je tedenska polemično-pogovorna oddaja Televizije Slovenija, ki vsak četrtek zvečer na TV SLO 1 obravnava najaktualnejše družbene in politične teme. Oddaja, ki jo vodi Erika Žnidaršič, temelji na kombinaciji novinarskih prispevkov in razprave z več gosti, pogosto tudi z vklopi v živo. Od začetka leta 2003 se je njen format postopoma razvijal: sprva je bila mesečna 90-minutna oddaja, po letu 2013 pa je prevzela vlogo osrednje tedenske razprave.

    Predlog številni interpretirajo kot poseg v uredniško avtonomijo ekipe Tarče, saj naj bi želel omejiti njeno samostojnost in vplivati na vsebino, pri čemer oddaja ostaja ena najbolj gledanih informativnih programov na TV Slovenija. 

    V programsko-produkcijskem načrtu je med drugim javnost razburil status preiskovalne oddaje Tarča, ki jo dokument dvoumno označuje za »senzacionalistično«. 

    Sporna oznaka se je pojavila v obrazložitvi vsebinskih sprememb oddaje, ki po besedah dokumenta »ne bo senzacionalistična, ampak jo bomo vzpostavili na najvišji ravni strokovne, umirjene studijske razprave o razkritih nepravilnostih, s poudarkom na gostih, ki lahko osvetlijo vzroke in opozorijo na morebitne sistemske težave in pomanjkljivosti«. 

    Igor Kadunc je v svoji objavi zapisal, da je bila pri obrazložitvi sprememb oddaje Tarča beseda »senzacionalistična« po njegovem nespretno zapisana. FOTO: Roman Šipić
    Igor Kadunc je v svoji objavi zapisal, da je bila pri obrazložitvi sprememb oddaje Tarča beseda »senzacionalistična« po njegovem nespretno zapisana. FOTO: Roman Šipić

    Med ekipo oddaje in vodstvom RTV se je s tem pokazal prepad v razumevanju samega smisla oddaje: vodstvo zahteva, da se oddaja odmakne od »senzacionalizma« in se osredotoči na strokovne, umirjene studijske razprave, kar pa ekipa označuje za žaljivo in neutemeljeno.

    V skupnem pismu, ki so ga med drugim podpisali Anja Šter, Vanja Gligorović in Klemen Košak, opozarjajo, da oddaja dosega visok nivo preiskovalnega novinarstva ob izjemno intenzivnem delu, in da javnost njihovo delo prepoznava kot udarno in relevantno.

    Mnenje uredništva oddaje Tarča glede spreminjanja koncepta oddaje

    Spoštovani,

    Tarča je najbolj gledana informativna oddaja na TV Slovenija in največkrat citirana informativna oddaja vseh televizij, z mnogimi odmevnimi razkritji, ki so krojile družbeno in politično dogajanje v zadnjih letih, s čimer smo si pridobili tudi veliko zaupanje in podporo javnosti. Ta trenutek pa je Tarča tudi ena izmed redkih medijskih vsebin, ki so ostale kritične do anomalij v državi: v politiki, gospodarstvu in drugih segmentih družbe.

    Čudi nas, da bo sprememb koncepta deležna izključno oddaja Tarča, ki velja za uveljavljeno in v javnosti sprejeto oddajo. Spremembe so nastale povsem brez posvetovanja z ustvarjalci oddaje.

    Predlog sprememb je za ustvarjalce oddaje nerazumljiv in ponižujoč, saj oddaji neutemeljeno očita senzacionalizem in zanemarja visok nivo preiskovalnega novinarstva, ki ga oddaja dosega. Snovalci napotkov niso seznanjeni ali pa namerno ignorirajo dejstvo, da uspeva ekipi oddaje ta nivo doseči ob izredno intenzivnem in obsežnem delu. Ob sedanji kadrovski sestavi ekipe je delo, ki je potrebno za takšen nivo, dolgoročno nevzdržno, obenem pa se kadrovska sestava poslabšuje in nimamo nobenega signala vodstva, da bi se lahko slabšanje ustavilo, kaj šele da bi se izboljšalo.

    Če bo predlog sprejet, bi bili lahko pod pretvezo krepitve strokovnosti deležni posega v uredniško avtonomijo pri izbiri gostov, ki jih vodstvo televizije, ki je pripravljajo PPN, v oddaji ne bi več želelo. Takšne omejitve ni deležna nobena druga informativna oddaja. Omejitev razumemo kot poskus cenzure in krnitev svobode izražanja, ki je temelj demokracije in je zapisana tudi v Ustavi RS  (39. člen). Preprečevanje udeležbe bodisi določenih politikov ali drugih gostov, ki vodstvu niso po godu, je nedopustno in bi ga lahko razumeli tudi kot poskus vpliva vladne politike na delovanje vplivne in gledane oddaje, ki je kritična do oblasti in bi jo bilo najbolje utišati ali vsaj omejiti, kar si politika že dolga leta želi. Tudi soočenje mnenj in polemična razprava sta del demokracije in njuno omejevanje je korak stran od temeljnih demokratičnih vrednot in principov.

    Podpiramo prizadevanja za krepitev čim več raziskovalnih vsebin v oddaji Tarča, kar pa si predstavljamo kot ureditev pogodb sodelavcem, ki bodo lahko opravljali delo raziskovalnega novinarja, in kadrovski okrepitvi.

    Pozivamo, da iz predloga osnutka PPN 2026 umaknete sporne zapise glede spreminjanja koncepta oddaje Tarča, ki je sicer nastal brez vednosti, sodelovanja in strinjanja kogar koli v uredništvu. Z njim smo bili seznanjeni naknadno, in še to od novinarjev drugih medijev in ne koga od nadrejenih.

    Zapis »Politiki bodo gostovali le takrat, ko bodo klicani na odgovornost, ne pa kot komentatorji dogajanja« omejuje vabljenje določenih ljudi. Takšnega navodila nima nobena informativna oddaja. Šlo bi za nedopusten poseg v svobodo izražanja, ki je opredeljena v 39. členu Ustave RS (Zagotovljena je svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi vesti in mnenja. Vsakdo ima pravico dobiti informacijo javnega značaja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih določa zakon.)

    Prav tako pozivamo, da iz zapisa umaknete subjektivne vrednostne sodbe o tem, da »oddaja ne bo več senzacionalistična, ampak jo bomo vzpostavili na najvišji ravni strokovne, umirjene studijske razprave«.

    Erika Žnidaršič, Anja Šter, Vanja Gligorovič, Ana Bajuk, Klemen Košak, Žan Dolajš, Boštjan Kogovšek.

    Politiki gostje le ob klicu na odgovornost

    Med najbolj spornimi deli predloga PPN 2026 je omejitev nastopov politikov v oddaji le ob klicu na odgovornost in ne kot komentatorji dogodkov. Ekipa oddaje je pri tem opozorila, da bi takšna omejitev omogočila uredniško manipulacijo in izključevanje nezaželenih glasov, kar po njihovem predstavlja kršitev 39. člena ustave o svobodi izražanja.

    Soočenje različnih mnenj, vključno s polemično razpravo, je po mnenju ustvarjalcev temelj demokracije, zato bi prepoved nastopa določenih politik ali kritik vlade predstavljala nedopusten poskus vpliva politike na vsebino oddaje. 

    O spremebah tudi Igor Kadunc

    Na predlagane spremembe se je v objavi na Facebooku odzval tudi generalni direktor RTV SLO, Igor Kadunc. Ta je v svoji objavi zapisal, da je bila pri obrazložitvi sprememb oddaje beseda »senzacionalistična« po njegovem nespretno zapisana in ne odraža ocene dosedanjega dela oddaje.

    Ob tem Kadunc opozarja, da je bila reakcija uredništva prehitra, a razumljiva, ter da Tarča ohranja visoko avtonomijo uredniške politike, podobno kot predhodni projekti. 

    Kadunc dodaja, da je delo ekipe oddaje intenzivno in dolgoročno zahtevno, za kar je potrebno tudi ustrezno kadrovsko in finančno zagotovilo. V svoji objavi je še pozval zaposlene, naj rešitve iščejo znotraj RTV in se izogibajo javnim kritikam, ki bi lahko škodile organizaciji. 

    Več iz teme

    RTV SlovenijaTV SlovenijaTarčaIgor Kaduncprogramsko-produkcijski načrt

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

