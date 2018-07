Septembra bo avtocesta do Gruškovja končana

Družba Euro-Asfalt bo s podizvajalci 5,77 kilometra dolg odsek avtoceste med Draženci in mejnim prehodom Gruškovje končala že septembra, čeprav je rok za dokončanje tega 46 milijonov evrov vrednega projekta 19. januar 2019. To je tudi edini odsek avtoceste, ki poteka po trasi nekdanje regionalne ceste, zato so morali zgraditi še šest kilometrov regionalne ceste. Zdaj je ta asfaltirana, zaradi česar so si prebivalci malo oddahnili, saj dve leti niso imeli pravih povezav, kot je povedal župan Podlehnika Marko Mavčič.

Lažje med sezono

Urejeni so tudi nadvozi, zato bodo prebivalci to turistično sezono lažje preživeli. Mavčič pa je opozoril, da so še vedno ozka grla na Hrvaškem, veliko pa je tudi voznikov, ki se izogibajo plačljivim cestam. Težava je, da regionalna cesta ni povezana z mejnim prehodom, treba je po kosu avtoceste, tam pa je zahtevana vinjeta. Avtocesto bi verjetno uporabilo več ljudi, če bi tedenske vinjete veljale dva do tri dni dlje. »Če kupijo vinjeto v soboto, morajo prihodnjo soboto za vrnitev kupiti novo vinjeto,« težavo, na katero opozarjajo številni tujci, razloži Mavčič.



V gradnjo zadnjega avtocestnega odseka do meje je sodelovalo 320 delavcev, polovica je bila zaposlenih Euro-Asfalta, polovica je bila delavcev partnerjev in podizvajalcev iz Slovenije. Zgradili so 45 objektov, med temi osem mostov, tri nadvoze, dve cevi predora, 15 prepustov, podporne zidove in drugo. Vsi delavci Euro-Asfalta iz BiH so imeli delovna dovoljenja in plače, ne nižje od 800 evrov. »Danes je dobre delavce težko dobiti, obdržiš pa jih lahko le z dobrimi odnosi in primerno plačo,« pravijo v Euro-Asfaltu. Prihodki podjetja se spreminjajo, pretežno pa so od 70 do 120 milijonov evrov.

Prihranek časa

Zdenko Bojić, vodja projekta, je še poudaril, da dokončanje projekta tri mesece pred rokom ni malo. Pomeni namreč razbremenitev regionalnih cest in prebivalcev, Dars pa bo imel tudi več zaslužka z vinjetami. Družba Euro-Asfalt je imela ves čas dobre odnose s prebivalci, kar je potrdil tudi župan.

Sodelovanje

Poslovno se Euro-Asfalt v vsaki državi povezuje z lokalnimi družbami. Za razpis za gradnjo drugega tira so se povezali s Kolektorjem CPG in uspeli, vendar ima pogodba klavzulo, da začne veljati, ko bo sprejet zakon o drugem tiru. Za odstranjevanje cestninskih postaj in za obnovo predora Karavanke so se povezali s CP Ptuj, za cesto med Krškim in Drnovim pa spet s Kolektorjem CPG.



S slovenskim Kolektorjem Kolingom so zmagali tudi na razpisu za razširitev železniškega predora sredi hrvaške Reke, ki je strateškega pomena tako za reško pristanišče kot za Reko zaradi zmanjšanja prometne obremenitve. Euro-Asfalt polovico prihodka ustvari doma, polovico pa na tujem, delajo v Nemčiji, v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Črni gori in Makedoniji. S Kolektorjem Kolingom sodelujejo tudi na razpisu za prenovo sarajevskega letališča in gradnjo nove letališke stavbe. Rezultati bodo znani v prihodnjih dneh, je povedal Admir Eminović, regionalni direktor Euro-Asfalta.