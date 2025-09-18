  • Delo d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Serijsko ponarejali in množično oškodovali delavce

    En obtoženec je priznal krivdo za ponarejanje listin in bil obsojen, oškodovani delavci v Mariboru na svoj denar še čakajo.
    To je sedež slovenske podružnice nemške multinacionalke SSi Schaefer v Mariboru, ki svoje delavce napotuje na delo po vsem svetu. Nekateri med njimi družbi očitajo, da jih je oškodovala pri plačah in dnevnicah. FOTO: Mediaspeed
    To je sedež slovenske podružnice nemške multinacionalke SSi Schaefer v Mariboru, ki svoje delavce napotuje na delo po vsem svetu. Nekateri med njimi družbi očitajo, da jih je oškodovala pri plačah in dnevnicah. FOTO: Mediaspeed
    Novica Mihajlović
    18. 9. 2025 | 05:00
    V nadaljevanju preberite:

    Skupina 45 zaposlenih v mariborski hčerinski družbi nemške multinacionalke SSI Schaefer družbi očita, da jih je oškodovala pri plačah, dodatku za nadure in dnevnicah, ki bi jih morali dobiti za delo v tujini. Družbi očitajo še, da je med letoma 2014 in 2020 sistematično ponarejala dokumentacijo za delavce, napotene na delo po vsem svetu. Policija in tožilstvo sta dobila več kot deset ovadb z več kot deset kilogrami dokazov in ponarejenih listin, v teku so predkazenski postopki, vložena je bila obtožnica, po kateri je eden od obtoženih krivdo priznal in bil julija na sodišču spoznan za krivega ponarejanja.

    »Pri SSI Schaefer skladnost pomeni več kot le spoštovanje zakonov – integriteta, poštena konkurenca in trajnostna poslovna praksa so osnova za uspeh našega podjetja ...« piše v spletnem opisu nemške multinacionalke, ki v šestih regijah sveta zaposluje okoli 8800 ljudi in je lani ustvarila dve milijardi evrov prihodkov. Več kot deset ovadb, podprtih z več deset kilogrami dokaznega gradiva, priznanje krivde in obsodba enega od vodilnih dajejo vtis, da vodilni v hčerinski družbi SSI Scahefer v Mariboru zgornjega opisa vrednot svoje družbe niso prebrali.

    Več iz teme

    zloraba zaposlenihponarejanjeoškodovanje delavcev

