    Slovenija

    Servali in opice kot ljubljenčki: bodo morali lastniki oddati svoje živali?

    Kot je zapisalo ustavno sodišče, bodo lastniki morali počakati na podzakonski seznam dovoljenih vrst.
    Serval je srednje velika mačka. FOTO: Pexels
    Galerija
    Serval je srednje velika mačka. FOTO: Pexels
    Pija Kapitanovič
    19. 1. 2026 | 14:26
    19. 1. 2026 | 14:51
    A+A-

    Ustavno sodišče je zavrnilo pobudo Domžalčana Sama Mazovca, lastnika servala, ki je želel preprečiti, da bi moral svojo divjo mačko oddati v živalski vrt ali zavetišče. Mazovec je trdil, da novi zakon o zaščiti živali posega v njegove pravice, saj prepoved posedovanja mačk iz družine Felidae velja tudi za že zakonito pridobljene živali.

    Po spremenjenem šestem odstavku 32. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaščiti živali bi moral Mazovec svojega servala oddati v roku šestih mesecev od uveljavitve podzakonskega predpisa, ki določa seznam dovoljenih vrst. Pobudnik je menil, da pogoji za pridobitev dovoljenja kot gojitelj ali živalski vrt niso dosegljivi in da zakon nesorazmerno posega v njegovo premoženje in čustveno vez z živaljo.

    Ustavno sodišče je pojasnilo, da izpodbijana določba sama po sebi še ne določa, ali je serval dovoljena vrsta, saj bo seznam določilo šele ministstvo v prihodnjem podzakonskem predpisu. Dokler ta seznam ni sprejet, pobudnik nima neposrednega pravnega interesa, kar je pogoj za začetek postopka na ustavnem sodišču. Sodišče je zato pobudo zavrnilo in se ni opredeljevalo do predloga za začasno zadržanje zakona.

    Savanah je križanec med servalom in domačo mačko. FOTO: Pexels
    Savanah je križanec med servalom in domačo mačko. FOTO: Pexels

    To pomeni, da Mazovec trenutno še ni dolžan oddati servala, vendar bo moral slediti zakonu, ko bo ministrstvo sprejelo seznam dovoljenih vrst. Ustavno sodišče je hkrati poudarilo, da bo imel lastnik takrat na voljo pravna sredstva za zaščito svojih pravic.

    A kot izhaja iz že objavljenega osnutka pravilnika o dovoljenih vrstah živali, ki določa, katere vrste živali smejo posedovati fizične in pravne osebe v Sloveniji, serval in njemu podobne divje mačke (Felidae, razen domače mačke) v osnutku niso na seznamu dovoljenih vrst. Servali, pa tudi hibridne mačke, kot je savannah, so v zadnjem času zelo priljubljene, njihova cena pa se giblje okoli 3000 evrov

    To pomeni, da če pravilnik ostane v takšni obliki, te živali ne bodo uvrščene med dovoljene. Prav tako na seznamu za zdaj ni primatov, ki so v zadnjem času, predvsem manjše vrste, kot je pritlikava marmozetka, postali dokaj običajni hišni ljubljenčki.

    Glavne kategorije dovoljenih živali

    Sesalci/glodavci

    hrčki: kitajski, zlati, ruski pritlikavi, roborovski, džungarski/sibirski

    miši in podgane: hišna miš, siva in črna podgana, mongolska puščavska podgana, trnasta miš, mnogosesna miš

    činčile: dolgorepa činčila

    morski prašički: Cavia porcellus

    zajci in kunci (Lagomorpha)

    domači kunec

    Zveri (Carnivora)

    mačke: domača mačka (Felis catus)

    psi: domači pes (Canis familiaris)

    kune: beli dihur

    kopitarji (Perissodactyla in Artiodactyla)

    lihoprsti: domači konj, osel, mula, mezeg

    sodoprsti: domače govedo, voda bivol, zebu, domača koza in ovca, muflon

    lama, gvanako, alpaka

    jeleni in damjak, divji prašič (samo kot gojena divjad v rejnih/divjih oborah)

    Ptiči (Aves)

    noji, nanduji (samo kot rejne živali)

    plovci: razne race in goske (domače in nekatere divje, ki se lahko gojijo)

    kure in fazani: domača kokoš, puran, fazani, pegatke, pavji fazani

    golobi: domači golob in nekatere druge vrste

    žerjavi in mokoži

    papige

    kakaduji, nimfe

    agapornisi, škrlatne rozele, različni aleksandri

    amazonke, aratinge, pirure

    pevci (estrildidi, ščinkavci): kanarčki, amadine, zebrice

    Plazilci (Reptilia)

    kornjače (Testudines): grška, mavrska, ruska, širokoroba

    kuščarji (Lacertilia): gekoni, kameleoni, agame, legvani

    kače (Serpentes): pitoni, navadni udavi, goži

