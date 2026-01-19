Servali in opice kot ljubljenčki: bodo morali lastniki oddati svoje živali?

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Ustavno sodišče je zavrnilo pobudo Domžalčana Sama Mazovca, lastnika servala, ki je želel preprečiti, da bi moral svojo divjo mačko oddati v živalski vrt ali zavetišče. Mazovec je trdil, da novi zakon o zaščiti živali posega v njegove pravice, saj prepoved posedovanja mačk iz družine Felidae velja tudi za že zakonito pridobljene živali.
Po spremenjenem šestem odstavku 32. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaščiti živali bi moral Mazovec svojega servala oddati v roku šestih mesecev od uveljavitve podzakonskega predpisa, ki določa seznam dovoljenih vrst. Pobudnik je menil, da pogoji za pridobitev dovoljenja kot gojitelj ali živalski vrt niso dosegljivi in da zakon nesorazmerno posega v njegovo premoženje in čustveno vez z živaljo.
Ustavno sodišče je pojasnilo, da izpodbijana določba sama po sebi še ne določa, ali je serval dovoljena vrsta, saj bo seznam določilo šele ministstvo v prihodnjem podzakonskem predpisu. Dokler ta seznam ni sprejet, pobudnik nima neposrednega pravnega interesa, kar je pogoj za začetek postopka na ustavnem sodišču. Sodišče je zato pobudo zavrnilo in se ni opredeljevalo do predloga za začasno zadržanje zakona.
To pomeni, da Mazovec trenutno še ni dolžan oddati servala, vendar bo moral slediti zakonu, ko bo ministrstvo sprejelo seznam dovoljenih vrst. Ustavno sodišče je hkrati poudarilo, da bo imel lastnik takrat na voljo pravna sredstva za zaščito svojih pravic.
A kot izhaja iz že objavljenega osnutka pravilnika o dovoljenih vrstah živali, ki določa, katere vrste živali smejo posedovati fizične in pravne osebe v Sloveniji, serval in njemu podobne divje mačke (Felidae, razen domače mačke) v osnutku niso na seznamu dovoljenih vrst. Servali, pa tudi hibridne mačke, kot je savannah, so v zadnjem času zelo priljubljene, njihova cena pa se giblje okoli 3000 evrov
To pomeni, da če pravilnik ostane v takšni obliki, te živali ne bodo uvrščene med dovoljene. Prav tako na seznamu za zdaj ni primatov, ki so v zadnjem času, predvsem manjše vrste, kot je pritlikava marmozetka, postali dokaj običajni hišni ljubljenčki.
Sesalci/glodavci
hrčki: kitajski, zlati, ruski pritlikavi, roborovski, džungarski/sibirski
miši in podgane: hišna miš, siva in črna podgana, mongolska puščavska podgana, trnasta miš, mnogosesna miš
činčile: dolgorepa činčila
morski prašički: Cavia porcellus
zajci in kunci (Lagomorpha)
domači kunec
Zveri (Carnivora)
mačke: domača mačka (Felis catus)
psi: domači pes (Canis familiaris)
kune: beli dihur
kopitarji (Perissodactyla in Artiodactyla)
lihoprsti: domači konj, osel, mula, mezeg
sodoprsti: domače govedo, voda bivol, zebu, domača koza in ovca, muflon
lama, gvanako, alpaka
jeleni in damjak, divji prašič (samo kot gojena divjad v rejnih/divjih oborah)
Ptiči (Aves)
noji, nanduji (samo kot rejne živali)
plovci: razne race in goske (domače in nekatere divje, ki se lahko gojijo)
kure in fazani: domača kokoš, puran, fazani, pegatke, pavji fazani
golobi: domači golob in nekatere druge vrste
žerjavi in mokoži
papige
kakaduji, nimfe
agapornisi, škrlatne rozele, različni aleksandri
amazonke, aratinge, pirure
pevci (estrildidi, ščinkavci): kanarčki, amadine, zebrice
Plazilci (Reptilia)
kornjače (Testudines): grška, mavrska, ruska, širokoroba
kuščarji (Lacertilia): gekoni, kameleoni, agame, legvani
kače (Serpentes): pitoni, navadni udavi, goži
