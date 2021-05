Šešokovi bi Iskro spet radi naredili veliko

V nadaljevanju preberite:

Slovenska družba Iskra, elektro in sistemske rešitve iz Ljubljane, je kupila vse delnice v hrvaški družbi Elka, ki je največji izdelovalec električnih kablov v tem delu Evrope. Vrednosti posla stranki ne razkrivata, bo pa transakcija dokončno izpeljana, ko bodo za to izpolnjeni vsi pogoji, torej tudi odobritev pristojnih državnih organov za varstvo konkurence v Sloveniji in na Hrvaškem.



Zakaj ravno Elka? Dolga desetletja zanemarjena elektroenergetska omrežja, ki so izpostavljena vse večjim obremenitvam, obnova in gradnja železniškega omrežja, strma rast telekomunikacij in tehnološki napredek industrije, ki bo s povečano avtomatizacijo vse bolj odvisen od dostopnosti energije in hitrega prenosa podatkov, zmanjševanje odvisnosti Evrope od industrijske proizvodnje v Aziji ...