Šest mladih Portugalcev zaradi podnebnih sprememb toži Slovenijo

Tožniki so prepričani, da podnebna kriza posega v tri človekove pravice, opredeljene z omenjeno konvencijo. Fotografija je simbolična. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Šest mladih Portugalcev je na Evropsko sodišče za človekove (ESČP) pravice danes vložilo tožbo proti 33 evropskim državam, med katerimi je tudi Slovenija. Očitajo jim, da ne storijo dovolj v boju proti podnebnim spremembam in s tem posegajo v njihove pravice.20-letna, 21-letna, 17-letni, osemletna, 15-letnain 12-letni, ki prihajajo iz Leirije in Lizbone, 27 članicam EU in Rusiji, Turčiji, Norveški, Švici, Ukrajini ter Veliki Britaniji očitajo, da so z neukrepanjem oziroma pomanjkljivim ukrepanjem povzročile zaostritev podnebne krize in ogrozile prihodnost novih generacij, so sporočili iz nevladne organizacije Global Legal Action Network (GLAN). Ta je mladostnikom pomagala pri pripravi tožbe.Cilj tožbe je doseči odločitev vodilne sodne ustanove na področju človekovih pravic v Evropi, ki bi članice Sveta Evrope oziroma pogodbenice evropske konvencije o varstvu človekovih pravic prisilila k bolj ambicioznemu ukrepanju v boju s podnebnimi spremembami. S tem naj bi prispevali k siceršnjemu pritisku javnosti glede nujnosti ambicioznejšega podnebnega ukrepanja. Pri tem ne zahtevajo plačila odškodnin za nastalo škodo zaradi podnebnih sprememb.Tožniki so prepričani, da podnebna kriza posega v tri človekove pravice, opredeljene z omenjeno konvencijo – v pravico do življenja (posledice podnebnih sprememb neposredno ogrožajo njihova življenja), pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja (zaradi posledic podnebnih sprememb trpi fizično in psihično zdravje ter blaginja ljudi) in v pravico do nediskriminacije (ker bodo dlje živeli, bo kakovost njihovega življenja zaradi podnebnih sprememb slabša od tiste sedanjih generacij).Kot povod za ukrepanje navajajo obsežne požare leta 2017 na Portugalskem, ki so zahtevali 110 življenj, strokovnjaki pa so dokazali povezavo med podnebnimi spremembami in vse bolj uničujočim značajem tovrstnih naravnih katastrof.Sodišče bo najprej odločilo, ali bo primer sprejelo v obravnavo. Če se bo odločilo tako, bo nato sprejelo še vsebinsko sodbo.