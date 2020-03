FOTO:Šest primerov okužbe, večina ravnala skladno s protokolom

Nujni poziv

Epidemiologi NIJZ pozivajo vse, ki so bili na ljubljanski urgenci 29. februarja, med 20. in 21.30, naj pokličejo 031 619 118.



Tisti slovenski državljani, ki so bili na letu AT-938, ki je v soboto, 29. februarja, ob 16.25 pristal na letališču Marco Polo v Benetkah (letalska družba Royal Air Maroc; Casablanca–Benetke), naj opazujejo svoje zdravstveno stanje in v primeru vročine, kašlja ali težav z dihanjem pokličejo svojega osebnega zdravnika, ki jih bo ustrezno usmeril naprej.

Gibanje prvega okuženega moškega v Sloveniji

29. februar: pristal v Benetkah ob 16.25 (let iz Casablance)

29. februar: z GoOptijem pozno popoldan prispel v Ljubljano

29. februar: zaradi poškodbe odšel na ljubljansko urgenco od 20.00-21.30

4. marec: zaradi slabega počutja obiskal ZD Vič-Rudnik

4. marec: zvečer ob 20.44 potrdili okužbo na inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo



Zadnji trije ravnali ustrezno s protokolom

Odvzem brisov na 16 postajah

V Sloveniji je vzpostavljenih 16 vstopnih točk za odvzem brisa (zdravstveni domovi Murska Sobota, Maribor, Slovenj Gradec, Koper, Ljubljana, Postojna, Kočevje, Velenje, Trbovlje, Brežice, Novo Mesto, Jesenice, Kranj, Nova Gorica in Tolmin, splošna bolnišnica Celje in bolnišnica Šempeter), kjer pa osebe s sumom na okužbo s koronavirusom obravnavajo le na podlagi napotitve osebnega ali dežurnega zdravnika.



Na postajo za odvzem brisa vas sicer napotijo zdravniki, ko najprej preučijo vaše zdravstveno stanje.

Prva Slovenca sta se okužila na ladji

V politiki eni mirijo, drugi strašijo

Novi koronavirus: Seznam kontaktov

Nacionalni inštitut za javno zdravje

Na telefonski številki 031 646 617 je vsak dan med 9. in 17. uro na voljo epidemiolog za dodatne informacije, navodila in pojasnila.



Ministrstvo za zunanje zadeve

Na telefonskih številkah 01/ 478 67 72 oz. 01/ 478 23 05 je dosegljiva konzularna kontaktna točka, kjer lahko potniki dobijo informacije glede potovanj v tujino.

Na spletnih straneh ministrstva lahko vsakdo v seznamu držav najde več informacij o ukrepih in nasvetih, ki veljajo za posamezno državo.



UKC Ljubljana

Za vprašanja o koronavirusu sta na voljo telefonski številki 01/ 522 45 40 in 01/ 522 45 41.



UKC Maribor

Za vprašanja glede koronavirusa je na voljo telefonska številka 031 653 929, dosegljivi so vsak dan od 7. do 22. ure.



Splošna bolnišnica Celje

Za vprašanja o koronavirusu je na voljo telefonska številka 03/ 423 30 79, dosegljivi so 24 ur na dan.



Splošna bolnišnica Jesenice

Bolniki, ki so naročeni na pregled in imajo povišano temperaturo, kašelj in oteženo dihanje ali so bili v zadnjih desetih dneh v Italiji ali v krajih zunaj Evrope, kjer je potrjena epidemija koronavirusa, naj pokličejo na telefonsko številko 051 668 651 za nov datum pregleda.



Splošna bolnišnica Dr. Franca Derganca Nova Gorica

Telefonska številka za nasvet 05/ 330 11 17.



Zdravstveni dom Nova Gorica

Za zdravstvene informacije v primeru suma okužbe so na voljo telefonske številke 051 656 580 ali 051 656 558 od ponedeljka do petka med 8. in 20. uro za odrasle ter 051 656 509 med 8. in 15. uro za otroke.



Med konci tedna je prebivalcem na voljo urgenca v Splošni bolnišnici Dr. Franca Derganca na telefonski številki 05 330 11 17.



Zdravstveni dom Slovenj Gradec

Dežurna telefonska številka za nasvet je 031 393 112.



Zdravstveni dom Velenje

Telefonska številka dežurne službe je 03/ 899 54 45.



Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Za vprašanja glede preventivnih ukrepov, povezanih z novim koronavirusom, se lahko državljani in vsi deležniki s področja izobraževanja obrnejo na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .

V Sloveniji imamo šest potrjenih okužb s koronavirusom , opravili so 433 testov. Vlada Republike Slovenije je zadnje podatke osvežila v četrtek ob 23. uri . Stanje vseh okuženih je dobro in so v izolaciji v bolnišnici.Prvi primer so potrdili v sredo zvečer. Za boleznijo covid-19, ki jo povzroča koronavirus, je zbolel 60-letni Ljubljančan. V Slovenijo je prispel bolan iz Italije, pred tem je bil v Maroku.Z njim sta povezana še dva okužena, skupaj so bili na potovanju v Maroku. Ker so okuženi v Benetke pristali z letalom, pot nadaljevali z GoOptijem do Ljubljane, prvi moški pa je v soboto obiskal tudi urgenco zaradi telesne poškodbe in v sredo še zdravstveni dom Ljubljana Vič – Rudnik, odgovorni pozivajo, naj se javijo vsi, ki so bili sočasno v istih prostorih V četrtek zvečer so potrdili še dve okužbi pri ženski in moškemu, ki sta potovala po Italiji. Ravnala sta po protokolu in se ob bolezenskih znakih udeležila testiranja.Šesti primer so potrdili na Štajerskem. Gre za mlajšega moškega, a ni še znano, ali je povezan z ostalimi okuženimi. Večer poroča, da gre za 32 let starega moškega. Ravnal je ustrezno z navodili, saj je najprej poklical osebnega zdravnika, ki ga je napotil na vstopno točko. Tam so mu vzeli bris, nato pa so ga sprejeli v bolnišnici, kjer je zdaj v izolaciji, piše Večer . Moški je zaposlen v UKC Maribor, so potrdili. Več bodo v mariborski bolnišnici povedali na novinarski konferenci ob 14. uri.Če torej sumite, da ste okuženi z virusom, zdravnika naprej pokličite po telefonu, saj lahko virus širite tudi med potjo do zdravnika, nato v čakalnici, ogrožate tudi vse zdravstvene delavce.Slovenija se je tako pridružila več kot 80 državam, ki beležijo okužbo z novim koronavirusom. Prva okužena Slovenca sta bila sicer februarja potnika ladje Diamond Princess , a sta jo prebolela na Japonskem.Koronavirus je izbruhnil konec lanskega leta v mestu Wuhan v kitajski provinci Hubei. Žarišče izbruha naj bi bila tržnica z ribami in živalmi, kjer se je virus razširil z živali na človeka.Minister za zdravje v odhajanjuje poudaril, da je zdravstveni sistem pripravljen, zato ni nobenih razlogov za paniko. Odhajajoči premierje zraven zavrnil očitke, da so skrivali prvo okužbo.Na ministrstvu za zdravje so potekala dodatna usklajevanja s ključnimi deležniki, sestala se je tudi koordinacijska skupina za nalezljive bolezni. Po Sloveniji sprejemajo številne previdnostne ukrepe. Nizajo se odpovedi dogodkov, nekaj posameznikov, ki so bili v stiku z okuženimi, se je samoizoliralo. Že v minulih dneh so bolnišnice uvajale prepovedi obiskov, na vhodih v mnoge zdravstvene domove preverjajo vsakega prišleka.Oglasil se je tudi novi premier. Kritičen je, češ da v Sloveniji do sedaj nismo bili dovolj pazljivi. Na twitterju je zapisal, da bi morali zavarovati in omejiti gibanje v zdravstvenih ustanovah, domovih za ostarele in drugih najbolj ranljivih točkah, hkrati pa centralizirati testiranje, sprejem in oskrbo obolelih na enem stoodstotnem zavarovanem mestu ter vzpostaviti ustrezno logistiko.