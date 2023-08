Zaradi katastrofe, ki jo je Sloveniji prizadejala vodna ujma, je premier Robert Golob danes sklical sejo sveta za nacionalno varnost, na kateri bodo, kot je napovedal včeraj, »vsi politični akterji vključno z opozicijo«, da bi poskrbeli, »da v teh časih ostanemo skupaj in smo čim učinkovitejši pri ukrepih«. Vlada želi namreč za čim večjo učinkovitost pri odpravljanju posledic poenotiti odziv vseh akterjev.

»Slovenija se sooča z najhujšo naravno ujmo v novejši zgodovini. To je že dejstvo. Škoda je nepredstavljiava. Prizadeti sta dve tretjini Slovenije. Stroški za prehod v normalno življenje bodo zelo veliki,« je dejal Robert Golob.

Slovenska infrastruktura, cestna in energetska ter objekti za bivanje, so v veliki meri poškodovani. Gre za več sto objektov, škoda bo presegla 500 milijonov evrov.

Vlada pripravlja zakonske spremembe. Že danes se sestane z enim samim namenom: kako opolnomočiti občine in župane, da bodo lahko mimo sistema javnega naročanja začeli naročati blago, da čim hitreje vzpostavijo pomoč. V prihodnjih dneh bodo storili vse za čim hitrejšo sanancijo in odprli tudi trgovine s tehničnim blagom, je dejal premier.

Imamo sistem civilne zaščite, ki je učinkovit in deluje, po njegovem je eden najboljših.

»Danes smo v državi izkazali politično enotnost,« je dejal Golob, ki si želi, da bi enotnost trajala čim dlje.

Poziv predsednice Musarjeve

Več kot 3000 dogodkov v 145 občinah v teh dneh pa je izpostavila predsednica države Nataša Pirc Musar. Slovenija takšni katastrofi še ni bila priča v svoji samostojnosti, je dejala predsednica in pozvala organizatorje različnih prireditev, naj upoštevajo navodila.

Pozvala je, naj ljudje ne vlamljajo v tuje hiše, ne izkoriščajo ujme v lastno korist. Musarjeva računa tudi na pomoč iz tujine. Na srečo so zmogljivosti za prečrpavanje vode zelo dobre, je dodala.

Danes so se na svetu pogovarjali tudi o tem, kaj potem, ko voda odteče. »Mirno lahko že danes rečem, da bo potrebna solidarnosti, medsosedska pomoč. Apelirala je na ljudi, da ju izkažejo in omenila predlog prvaka opozicije Janeza Janše, ki je spomnil tudi na angažiranje skavtov in njihovih organizacij.

Slovenija pod vodo. FOTO: Leon Vidic/Delo

Luka Mesec, podpredsednik vlade, se je najprej zahvalil vsem, ki so pomagali na terenu in ki je niso izkoriščali za izboljšanje politične priljubljenosti. Opozoril je na enotnost, ki jo v tem času Slovenija potrebuje. Obljubil je hitre in učinkovite sanacijske ukrepe in dejala, da bo »politika ljudem nudila vse, kar lahko, da začnejo reševati nastalo stanje«.

Tudi Nataša Sukič je v imenu kabineta predsednice DZ pozvala ljudi, naj čuvajo svoja življenja, življenja živali in pozvala k enotnosti in solidarnosti. Omenila je interventno zakonodajo po hitrem postopku, h kateri se bo, kot se nadeja, zavezal tudi državni zbor. Že danes je seja vlade, kjer bodo predlagali interventni zakon. Sejo pristojnih odborov in DZ pričakuje v začetku prihodnjega tedna, v torek ali sredo.

Janez Janša: Pred nami je velika akcija čiščenja in sanacij

Državljane je nagovoril tudi predsednik SDS Janez Janša. Ta ujma je hujša od vseh v preteklih desetletjih, je spomnil. »Pred nami je velika akcija čiščenja in sanacij,« je napovedal. »Gre za trenutek, ko je treba stopiti skupaj. Razprava o tem, kaj bi lahko storili, kaj bi zmanjšalo drastične posledice, lahko počaka. V tem trenutku se je treba osredotočiti na to, da preprečimo posledice vseh ujm, ki so v zadnjih tednih prizadele slovensko podeželje. Vladi smo predlagali inkluzivni pristop pri pripravi zakona.« Treba je spremeniti tudi prioritete, je pozval. Po njegovem je čas, da »damo na mizo stvari, ki niso bile storjene zaradi številnih birokratskih ovir in v zakon vključimo tudi druge ukrepe.

Če ne bi elektrarn na spodnji Savi zavirali že več let, Posavje ne bi bilo tako ogroženo, kot je, je omenil Janša. »Čas je, da vsi stopimo korak nazaj. Človeštvo še nikoli v popolnosti ni obvladalo narave.«

Slovenijo zagotovo čaka prerazporeditev pristojnosti in sredstev, ko gre za vzdrževanje vodotokov,« je dejal in poudaril, da občine potrebujejo dodatna sredstva ter dodal, da je treba umiriti tudi razpravo na družbenih omrežjih in omiliti posledice naravne katastrofe, ki je prizadela vse.

NIhče ne bo ostal sam, Slovenija je enotna, je še povzel zaključke sveta za nacionalno varnost Janša.

Denar je treba čim bolj razpršiti

Matej Tonin, prvi mož NSi, je v imenu svoje stranke predlagal, da država čim več sredstev prenese na občine, ki najbolje poznajo svoja ozemlja in bodo lahko najhitreje odpravili škodo po ujmi. »Denar je treba čim bolj razpršiti,« je dejal.

Trgovine ob nedeljah spet odprte?

Tudi Matjaž Han je v imenu SD poudaril: »Če kdaj, je pomembno, da smo enotni zdaj.« Med drugim se je zahvalil tudi medijem in zaključil kot minister za gospodarstvo. Kot je dejal, zakonske osnove sicer njegovo ministrstvo nima, želijo pa, da se v prihodnjih tednih trgovine odprejo tudi ob nedeljah, da ljudje pridejo do osnovnih dobrin. In kakšen je v tem primeru postopek? »Civilna zaščita mora sprejeti odlok, trgovinska zbornica čaka na to odločitev, z njo pa se strinjamo tudi na ministrstvu za gospodarstvo,« je pojasnil.

Četudi politikov v teh dneh morda ne boste videli na terenu v prvih vrstah, ne pomeni, da ne delamo, je zaključil Matjaž Han.