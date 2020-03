Šestan: Prve zaščitne maske bolnišnicam in domovom za starejše

FOTO: Leon Vidic/Delo

Prve domače maske predvidoma v torek

V kidričevskem podjetju Boxmark naj bi proizvodnjo mask izključno za državo začeli v ponedeljek, prve bi dobavili v torek, dnevno pa naj bi jih naredili med 40.000 in 45.000.



Zaščitne maske bo začelo šivati tudi celjsko podjetje PreventDeloza, ki se ukvarja z izdelavo zaščitnih oblačil. V prihodnjih petih tednih naj bi predvidoma proizvedli vsaj 300.000 pralnih obraznih mask, ki ščitijo pred okužbami z virusi in bakterijami.

Neznana usoda 1,5 milijona mask v Hamburgu

Civilna zaščita je v četrtek takoj po prejemu začela deliti zaščitno opremo iz paketa, v katerem je prispelo 413.000 navadnih kirurških mask. Kot je za STA povedal poveljnik civilne zaščite, bodo te za zdaj namenjene izključno zdravstvenim ustanovam, torej bolnišnicam, domovom za starejše, morda jih bo nekaj lahko šlo tudi v lekarne.Potrebe po zaščitnih maskah so tudi v drugih organizacijah, ki pa bodo očitno morale nanje še počakati. Občine morajo danes regijskim štabom posredovati potrebe po zaščitnih sredstvih, predvsem za zaposlene v organizacijah, ki so velikega javnega pomena, kot so delavci v energetiki in komunali, dodaten seznam pa naj bi bil namenjen potrebam trgovin in podjetij.Šestan je sicer še povedal, da danes pričakujejo tudi 300.000 zaščitnih mask iz donacije fundacije spletnega trgovskega velikana Alibaba in fundacije lastnika Alibabe Jacka Maja . Potem ko je pošiljka v sredo prispela na belgijsko letališče Liège, je zdaj menda že na poti v Slovenijo.Za zdaj pa še ni znana usoda 1,5 milijona mask, ki je v sredo prispela na letališče v nemškem Hamburgu . V poizvedovanje je država vključila diplomatsko-konzularno predstavništvo v Berlinu, zelo se je angažiral še veleposlanikGospodarski ministerračuna, da jim bo kljub težavam v logistiki med posameznimi državami uspelo uresničiti zastavljeno, da bodo zaščitno opremo lahko zagotovili tako zdravstvenim delavcem kot v nadaljevanju preostalim javnim službam in gospodarstvu. V podjetjih se sicer tudi sami po svojih močeh oskrbujejo s temi sredstvi, zaščitne maske pa so že začeli šivati v nekaterih zdravstvenih ustanovah.