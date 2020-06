Sestanek vodstva bolnišnice z odhajajočimi

Problem denar

Urgentni center Celje bi lahko kmalu ostal brez najboljših prvih posredovalcev - specialistov urgentne medicine. FOTO: Mavric Pivk

Kader

Celje – Na anonimna opozorila o stanju v enoti za splošno nujno medicinsko pomoč se je odzvalo tudi vodstvo Splošne bolnišnice Celje (SBC). Odgovarjajo, da so očitki neupravičeni. Z zdravniki urgentne medicine, ki so napovedali, da bodo dali odpovedi 1. julija, se bodo pogovorili danes. So pa dodali, da bi bil njihov odhod za bolnišnico zagotovo izguba.Anonimno pismo, ki je romalo na več naslovov, tudi na ministrstvo za zdravje, je najprej opozorilo na problem slabe opreme v enoti splošne nujne medicinske pomoči. Kot smo že včeraj pojasnili v Delu, so v bolnišnici službo pred štirimi leti vzpostavili res s precej starimi vozili, vendar so v zadnjih dveh letih kupili tri nova. Kot so dodatno pojasnili v SBC, so kupili nov reanimobil in dve reševalni vozili. Kupili in kasneje posodobili so še opremo, skupno so v vozila in opremo v treh letih vložili dobrih 622.000 evrov, so sporočili.Zdravniki urgentne medicine, ki zdaj delajo v Urgentnem centru Celje, po pisanju anonimnih piscev opravljajo dopoldne delo tako v ambulanti splošne nujne medicinske pomoči kot tudi v prehospitalnem delu nujne medicinske pomoči, »kar pomeni, da so pacienti v ambulanti splošne nujne medicinske pomoči velikokrat brez prepotrebnega nadzora, dlje čakajo na oskrbo ali pa prihaja do podaljševanja izvoznih časov ekip mobilnih enot.«V bolnišnici so opozorili, da imajo po pogodbi z ZZZS priznanih manj timov, da bi s sredstvi, ki jih dobijo, lahko zagotavljali stalno prisotnost zdravnika. A poudarjajo: »Kljub temu smo v Urgentnem centru Celje zaradi varnosti pacientov in obsega obravnav v ambulanti splošne nujne medicinske pomoči zagotovili stalno prisotnega zdravnika, to je zdravnik pripravnik ali zdravnik specializant, ki ne zapušča ambulante. Specialista urgentne medicine, ki sta v tem času razporejena za intervencije na terenu, zagotavljata strokovno pomoč in nadzor zdravniku pripravniku, ki delo v ambulanti dejansko opravlja.«V SBC so dodali, da so na to večkrat opozorili tako ZZZS kot ministrstvo za zdravje: »Vse, kar smo v pogajanjih z ZZZS dosegli, je priznanje stroškov laboratorija za ta del dejavnosti.«Vodja sektorja za sistem nujne medicinske pomoči in katastrofno medicino na ministrstvu za zdravje Darko Čander je včeraj pojasnil, da so bili o dogajanju v SBC seznanjeni s podobnim anonimnim pismom: »Z vodstvom SBC bomo opravili sestanek, po naših informacijah je SBC sicer službo nujne medicinske pomoči ustrezno opremila. Navedbe o sočasnem delu zdravnikov na dveh deloviščih pa bomo raziskali in tudi ustrezno ukrepali.«Štirim specialistom urgentne medicine, ki so napovedali odpovedi, ponudb v drugih zdravstvenih ustanovah, kjer bi bili verjetno precej manj obremenjeni, ne manjka. V SBC so pojasnili, da imajo trenutno pet specialistov urgentne medicine, enajst specializantov, od teh sta dva tik pred specialističnim izpitom, ter še deset zunanjih zdravnikov specialistov, ki niso njihovi zaposleni: »Če bodo štirje zdravniki uresničili svoje napovedi in odpovedali delovno razmerje v naši bolnišnici, bo to za bolnišnico zagotovo izguba, tako s strokovnega kot z organizacijskega vidika.«