Sestanek z ministrstvoma bo prihodnji teden

Ljubljana – Predsednik sveta upokojencev doma na Taboru Ignacij Voje je po tem, ko je napisal protestno pismo zaradi podražitve oskrbnine v domovih za starejše, prejel vabili ministrstev za zdravje in za delo na sestanek. Ta bi moral biti včeraj, vendar je zbolel, zato so ga prestavili na prihodnji teden.



Kot je za Delo povedal Voje, pričakuje, da bodo v domovih zagotovili dovolj kadra, saj so kadrovsko podhranjeni, in tako se dogaja, da mora ena sama negovalka poskrbeti za kopanje in drugo nego stanovalcev v dveh nadstropjih, kar je nedopustno. Prav tako se mu zdi nedopustno, da imajo enega samega terapevta za 340 ljudi, nujno bi jih potrebovali več.

Pereče vprašanje, opozarja, je, kako bodo tisti, ki nimajo dovolj visoke pokojnine, plačevali vse podražitve v domovih, tudi storitve, ki jih zaračunavajo dodatno.



Oblast se bo morala odločiti, ali so domovi javne ali zasebne ustanove, poudarja Voje. Na pogovoru bo zastopal stališče, da je treba čim prej sprejeti zakon o dolgotrajni oskrbi, s katerim bo ustrezno poskrbljeno tako za tiste v domovih kot za oskrbo starejših, ki živijo doma. Glede na še vedno visoko brezposelnost je prepričan, da bi mnogi sprejeli delovna mesta, na katerih primanjkuje kadra, seveda za dostojen osebni dohodek.