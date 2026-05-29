Svoboda: Šteje le lojalnost; Levica: Afere kot priporočilo; razočaranje SLS

Nekaj strank se je odzvalo na seznam ministrov, ki so jih zbrale stranke prihodnje vladne koalicije pod vodstvom Janeza Janše. V vladi, ki jo bodo sestavljale SDS, NSi, SLS, Fokus in Demokrati, bo 15 ministrov, od tega en brez resorja. Sedem ministrskih stolčkov bo pripadlo SDS, pet trojčku okoli NSi, Demokratom pa trije. Predstavitve kandidatov se bodo začele v ponedeljek, DZ pa bo listo predvidoma potrjeval v četrtek.

Svoboda: Najšibkejša Janševa vlada doslej

V Svobodi po vloženi listi ministrskih kandidatov ocenjujejo, da izbrana imena za novo vladno ekipo in po njihovi oceni nedorečena in splošna koalicijska pogodba napovedujeta najšibkejšo vlado Janeza Janše doslej. Izbor kandidatov za ministre pa kaže, da se bolj kot strokovnost in preverjenost ceni lojalnost, je dejal vodja poslancev Borut Sajovic.

Sajovic je v izjavi za medije ocenil, da morajo ministri oz. kandidati za ministrske funkcije v 16. slovenski vladi imeti možnost, da se predstavijo, povedo o svojih načrtih za delo na resorjih, ki jih nameravajo prevzeti. »Potem pa bodo štela dejanja, ne pa besede,« je dodal.

Kot pravi, pa si želi, da bi se mandat nadaljeval boljše, kot se je začel, »da resnica ne postane laž in da govor o več demokracije, seveda tudi udejanjamo«. Poudaril je, da si Slovenija zasluži stabilnost, varnost in predvidljivost. Sajovic, sicer trenutno tudi še obrambni minister, ki opravlja tekoče posle, pa bi si želel, da bo nova vladna ekipa uspešna in bo nadaljevala dobre trende odhajajoče. Med temi sam med drugim vidi uskladitev in poračun pokojnin, rekordne rezultate gospodarstva, rekordno zaposlenost, krepitev javnih sistemov in zadovoljstvo ljudi z življenjem v državi.

Imen posameznih kandidatov, ki jim nameravajo najbolj gledati pod prste, ni želel naštevati. O kandidatu za notranjega ministra, sicer tudi odvetniku Franciju Matozu, ki je Janšo zastopal v več postopkih pred sodiščem, pa je ocenil, da »že sama izbira najbrž ne potrebuje komentarja«. »Šteje lojalnost, očitno bo določene stvari treba tesno pravno pokrivati, kar pa lahko prinaša tudi tveganja,« je še pristavil.

Levica: Politiki razdora, konflikta, razdvajanja

V Levici ob znanih ministrskih kandidatih nove vlade ocenjujejo, da ti sledijo začrtani poti obračunavanja z vsemi, ki se vladi postavijo po robu. Kandidati po njihovi oceni tudi niso ljudje, ki bi prepričali s svojim znanjem in strokovnostjo, pač pa so afere in strankarska pripadnost priporočila za funkcijo, menijo.

Poslanka Levice in Vesne Tina Brecelj je tako v izjavi o usodi, ki jo napovedujejo bodoči ministrski ekipi, dejala, da jih bolj skrbi, kakšno usodo bo ta namenila slovenskemu narodu. »Gre predvsem za ljudi, ki so lojalni politiki razdora, politiki konflikta, politiki razdvajanja. Znanje, kot vemo, je moč, in ker tukaj ni govora o znanju in referencah, lahko tudi rečem, da ta ekipa po naši presoji nima veliko moči,« je dejala.

Med kandidati je ob tem med drugim izpostavila odvetnika Francija Matoza, ki prihaja na čelo notranjega ministrstva, v preteklih letih pa je predsednika SDS Janeza Janšo zastopal v postopkih pred sodiščem. V Levici pri tem menijo, da represivni aparat države prihaja v roke nekoga zaradi preteklih zaslug, lojalnosti in sodelovanja s stranko, ne pa referenc s področja vodenja resorja notranjih zadev.

Kritični pa so tudi do kandidata za obrambnega ministra Valentina Hajdinjaka, nekdanjega predsednika uprave Darsa, ki so ga s tega položaja odnesle »številne afere, neustrezno zaposlovanje, korupcija«. »Sedaj se ga nagradi s položajem ministra za obrambo, bo prvi človek, ki bo skrbel za varnost v tej državi,« je dejala Brecljeva. Po njenih besedah to napeljuje na sklep, da so afere za to ministrsko ekipo oz. premierja priporočilo, ne pa ovira za imenovanje.

Skrb pa izražajo tudi nad kandidatom za ministra za izobraževanje Borutom Rončevićem, pri čemer v Levici ocenjujejo, da bo kandidat poskušal razgrajevati javno šolstvo, ožil vsebine izobraževalnega delovanja, vpeljeval konservativno ideologijo in širil nestrpnost.

Vrh nabora ministrskih kandidatov pa je po prepričanju Levice predsednik Demokratov Anže Logar, ki se mu obeta vodenje ministrstva za gospodarstvo in delo. Spomnili so, da mu volivci na volitvah niso namenili poslanskega mandata. »Logar je kronski primer človeka, ki je veliko obljubljal, govoril o novi politiki, zavajal in najbrž tudi zaradi tega vendarle ni bil potrjen za poslanca, sedaj pa do položaja po drugi poti, ker ga njegov šef nagrajuje,« je dejala Brecljeva.

SLS: Nismo bili enakovreden partner

V SLS so razočarani, da niso bili povabljeni k sodelovanju v vladi, čeprav so bili pripravljeni prevzeti odgovornost in so ponudili več kandidatov za ministre. »Obžalujemo, da nismo bili obravnavani kot enakovreden partner v koaliciji in pri oblikovanju vlade,« so zapisali. Napovedujejo pa, da bodo ostali konstruktiven koalicijski partner.

»K uspehu razvojne koalicije so pomembno prispevali glasovi naših volivk in volivcev. Naše vrednote so nas vodile pri oblikovanju nove, desnosredinske vlade. Prepričani smo, da je v danem trenutku ta vlada še vedno edina možna in primerna alternativa politiki prejšnje vlade,« so navedli. Koalicijska pogodba po njihovih navedbah predstavlja dober izhodiščni dokument za delo prihodnje vlade. »Podpisali smo jo in za svojim podpisom stojimo,« so zapisali.

Podobnik: Bog pomagaj

Na družbenem omrežju X je svoje razočaranje izrazil tudi nekdanji predsednik SLS Marjan Podobnik. »Kako z eno potezo lahko usodno prizadeneš zaupanje in partnerstvo med NSi in SLS ter narediš škodo nastajajoči vladi še pred imenovanjem? Tako, da SLS ponižaš in ji ob petih ministrih trojčka NSi-SLS-Fokus ne daš nobenega. Nepravično, nerazumno, obžalovanja vredno. Bog pomagaj,« je zapisal.

Ob tem je poudaril, da gre za njegovo mnenje in da nima v stranki nobene funkcije ne na državni ne na lokalni ravni. »Pišem pa zato, ker sem soustvarjal to stranko, bil v ožji slovenski osamosvojitveni ekipi in mi ni vseeno za našo državo, za naš slovenski narod in za našo stranko,« je pojasnil.