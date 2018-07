FOTO:Šesterica danes tudi o ministrskih mestih

V Kamnik je prišel tudi Miro Cerar (SMC). FOTO: Tomi Lombar/Delo



Židan in Erjavec optimistična

Karl Erjavec (Desus) v pogovoru z novinarji. FOTO: Tomi Lombar/Delo

Janez Janša še vedno čaka

Kamnik – Predsedniki šestih strank vodstvom Liste Marjana Šarca so začeli s pogovori o morebitni skupni koaliciji. Potem ko so v prejšnjem tednu sestankovale predvsem strokovne skupine po področjih, danes s pogajanjih na sedežu volilnega štaba LMŠ nadaljujejo predsedniki strank LMŠ, SD, SMC, NSi, Desus in Sab. Tik pred zdajci se je pridružila tudi predsednica Sab, čeprav je bilo sprva neuradno slišati, da je na pogajanja zaradi dopusta ne bo.Na sestanku naj bi se najprej dogovorili o nekaterih ključnih vsebinskih vprašanjih, ki so jih v zadnjih dneh usklajevale strokovne ekipe pogajalcev, kot so zdravstvo, gospodarstvo in šolstvo. Končno pa naj bi se lotili tudi pogovorov o delitvi ministrskih mest, o čemer se uradno do sedaj niso pogovarjali.»V tem trenutku sem optimist, saj je bil ta teden narejen korak naprej. Strokovne skupine so mi ves čas sporočale, kako potekajo usklajevanja po skupinah. Želel bi si, da pridemo tako daleč, da dobimo pravico za to, da koalicijsko pogodbo delimo z našimi poslanci, člani in predsedstvom,« je ob prihodu povedal predsednik SDNa vprašanje, koliko ministrstev je ponujenih SD, je odgovoril, da »točno toliko, kot smo veliki«, ob tem pa ponovno dejal, da »kadrovski razrez za nas ni pomemben in koalicija zaradi želja SD ne bo ogrožena«., predsednik Desusa, je ob prihodu dejal: »Pričakujem, da bomo uskladili glavne zadeve, tako da lahko nadaljujemo z oblikovanjem sredinske koalicije. Dotaknili se bomo vsebinskih vprašanj, potem pa verjetno kadrovskega razreza.«Na vprašanje, ali je popravek koalicijske pogodbe za Desus sprejemljiv, je odgovoril: »Pomembno je, da je sprejemljiv za vseh šest strank. Treba bo verjetno tudi popuščati, saj vemo, da smo začeli tako, da ne bi vnašali tem, ki nas delijo, ampak zlasti tiste, ki povezujejo vseh šest strank.«Znano je, da so s predlogom koalicijske pogodbe bili v tem tednu najbolj nezadovoljni v NSi. V zadnjem osnutku, ki je prišel v javnost, so namreč manjkali datumi za izvedbo projektov in konkretne zaveze. Šarčeva šesterica ima za popravke čas do ponedeljka, ko bi stranke pogodbo lahko obravnavale na organih strank. Če jim bo z novo pogodbo uspelo prepričati NSi, bo stranko čaka interni referendum, na katerem bodo odločili, ali bodo sodelovali v sredinski koaliciji, so sporočili v NSi ta teden.Če šesterica s pogodbo in kadrovskim razrezom ne bo uspešna, mora LMŠ k sodelovanju zvabili Levico ali pa to pomeni več možnosti za relativnega zmagovalca Janeza Janšo oziroma morebitne predčasne volitve.Predsednik republikebo do četrtka v naslednjem tednu počakal, ali lahko Janez Janša zbere večino za sestavo vlade. Predsednik SDS je ta četrtek parlamentarnim strankam poslal vabila na pogovore v ponedeljek in torek. Za zdaj kaže, da se jih večina ne bo udeležila, kar so napovedovali že v predvolilnem času. Vabilo so za zdaj sprejeli le v NSi in SNS.