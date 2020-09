Sestre bodo prezaposlovali za pomoč v domovih starejših

20.000

mest je v 97 domovih starejših občanov po Sloveniji

12.000

zaposlenim se bo za dve leti pridružilo še 550 dodatnih kadrov

Prvi okuženi iz doma v bolnišnico

Valerija Lekič Poljšak, predsednica skupnosti socialnih zavodov: »Največkrat se nam virus razširi kljub vsem ukrepom. V praksi bi v okuženih domovih moralo biti pol hiše v rdeči ali sivi coni.«

Siva cona vedno pripravljena

Rdeča cona v skupnih prostorih

Premestitve sester

Razpisi za nove zaposlitve

Vlada o domovih

Novi koronavirus je vdrl tudi v ljubljanski dom starejših občanov na Fužinah, zato so, tako kot v drugih domovih, vsi obiski in izhodi prepovedani.Po neuradnih podatkih je okužena tamkajšnja fizioterapevtka, med stanovalci pa za zdaj okuženih še ni.Fužine so se tako pridružile trinajstim drugim okuženim domovom po Sloveniji, v katerih je po podatkih NIJZ v zadnjih dveh tednih okuženih 56 oskrbovancev in 36 zaposlenih.Kako so domovi pripravljeni na drugi val epidemije, ki prihaja skupaj s prav tako nevarnimi jesensko-zimskimi virusi?»Vsekakor smo bolje pripravljeni kot spomladi, več vemo o virusu in bolezni in imamo več zaščitne opreme. Velik poudarek dajemo tudi ukrepom za preprečevanje in širjenje okužbe, režimom in protokolom bivanja v domovih,« pravi, predsednica skupnosti socialnih zavodov in direktorica doma starejših občanov v Črnomlju.Domovi so morali narediti krizne načrte, ki jih zdaj pregleduje ministrstvo za zdravje. Prvi ukrep ob okužbi je zaprtje doma, zaprti pa so lahko tudi tisti, ki so v okolju s slabo epidemiološko sliko.Pomembna razlika med pripravljenostjo na prvi in drugi val epidemije je dogovor o premestitvi okuženih v bolnišnico.»Z resornima ministroma smo se dogovorili, da prve na covid-19 pozitivne stanovalce premestimo iz domov v covid bolnišnice, čeprav zaradi bolezni še ne bi potrebovali bolnišnične oskrbe. V tem času dom pripravi rdečo cono za okužene stanovalce,« pojasnjuje sogovornica.V skupnosti socialnih zavodov si želijo, pravi, da bi bilo vnaprej dogovorjeno, v katero bolnišnico bodo prepeljani stanovalci posameznih domov. Zdaj imajo navodilo, da takoj ob okužbi pokličejo regijskega koordinatorja, ta nato odloči, kam z okuženim stanovalcem.V domovih imajo po novem vedno pripravljeno sivo cono, to so prazne postelje, kamor namestijo stanovalce s sumom na okužbo z novim koronavirusom. Odvisno od velikosti ima vsak od šest do 15 praznih postelj za sivo cono, za katere je vlada obljubila, da jih bo delno plačala iz državnega proračuna, kar bo prinesel novi protikrizni zakon (PKP 5).Za rdečo cono, kjer bodo bivali okuženi bolniki, pa bodo domovi preuredili skupne prostore, v katerih se sicer izvajata fizioterapija in delovna terapija oziroma so namenjeni druženju. Po besedah sogovornice vsi domovi za oblikovanje rdeče cone nimajo možnosti, zato so se nekateri odločili za mobilne enote, ki jih je kot možnost ponudilo ministrstvo za zdravje. Razpis za nakup mobilnih enot je pripravljen.Najbolj nevralgična točka domov je kader.»Kadra je v domovih premalo. Ob okužbi gre del zaposlenih v karanteno, torej nas je še manj. Želimo si, da bi kader lahko prehajal iz doma v dom, pa tudi iz zdravstva v domove. Seveda je potrebna denarna nagrada za tiste, ki bi se odločili pomagati v okuženih domovih,« meni sogovornica.Mnogi zaposleni v domovih – bolničarji, oskrbovalci, kuharji, receptorji, animatorji – imajo minimalno plačo, medicinske sestre pa le nekoliko višjo. V okuženih domovih naj bi prejemali dodatek k plači.Iz domov, kjer imajo okužbe, poročajo o utrujenosti in izgorelosti zaposlenih.Kmalu bo vsaj malo bolje, saj je vlada zagotovila 29 milijonov evrov za vse socialnovarstvene zavode, kar omogoča približno 550 novih zaposlitev v njih za prihodnji dve leti. Domovi so že objavili razpise ali pa jih bodo v kratkem.»Iščemo kadre za redno zaposlitev, študentsko delo, delo po pogodbi, kar je primerno za mlajše upokojence, in po drugih pogodbah. V Črnomlju se je prijavilo na razpis dovolj ljudi, ravnokar izbiramo, katere bomo s 1. oktobrom zaposlili,« je povedala Lekič Poljšakova.Kljub na videz impozantni številki 550 novih zaposlitev ni tako zelo veliko: v povprečju pet ali šest novih zaposlenih na posamezni dom. »Še vedno bomo daleč od optimalne kadrovske zasedenosti. Pričakujemo, da bo naše kadrovske normative, ki so bili pripravljeni že pred epidemijo, kmalu obravnavala vlada,« pravi predsednica skupnosti socialnih zavodov.Vlada je domsko problematiko obravnavala ta teden., državni sekretar na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, je povedal, da so oblikovali interdisciplinarne delovne skupine, ki bodo ob pojavu okužbe pomagale domu, ministrstvo za zdravje je odprlo posebno telefonsko številko za pomoč domovom, vlada pa je napovedala tudi zakonsko podlago za prezaposlovanje iz doma v dom in nagrajevanje zaposlenih v času okužb.