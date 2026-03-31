Sežigalnica in kanal C0: Janković napoveduje referendum in čaka na policijo

Po besedah župana Zorana Jankovića bodo na magistratu pripravili predlog za posvetovalni referendum o sežigalnici v prestolnici. Očitke civilne družbe o netransparentnosti pri pripravi projekta župan zavrača in napoveduje, da bodo o načrtovani sežigalnici, ki naj bi jo postavili na Ljubljanskem barju, maja pripravili tudi veliko javno tribuno. Glede petkovega incidenta na območju gradnje kanala C0 pri Hipodromu Stožice pa Janković pravi, da bodo na občini počakali na ugotovitve policije.

Predstavniki civilne družbe so včeraj predstavili svoja stališča do projekta izgradnje sežigalnice v Ljubljani. Po njihovem mnenju je za tako veliko investicijo v potencialni vir dodatnega onesnaženja treba dokazati, da je rešitev optimalna z vidika varovanja okolja in zdravja prebivalstva, opozarjajo pa tudi na nujnost transparentnega procesa pri projektu gradnje.

Opozorili so tudi, da ima prestolnica že danes obremenjen in onesnažen zrak in je na tem področju med najbolj onesnaženimi mesti. Prav tako zdravniška združenja že dalj časa opozarjajo, da je onesnažen zrak povzročitev številnih kroničnih bolezni in prezgodnje smrti.

Ni res, da projekt ni transparenten

Župan Janković je opozorila nevladnikov danes komentiral z besedami, da imajo predstavniki civilne družbe pravico izražati svoja mnenja, očitke o netransparentnosti pa zavrača.

Pri tem je spomnil, da so pred skoraj štirimi leti skupaj s predstavniki mesta Dunaj na javnem dogodku predstavili zamisel o zgraditvi sežigalnice in da takrat ni bilo nikogar iz vrst nasprotnikov. Spomnil je tudi na zakonodajo, po kateri se lahko v sežigalnicah pri nas energetsko izrabljajo le odpadki iz Slovenije, ne pa tudi tistih iz tujine.

Župan je tako napovedal, da bodo maja v Kinu Šiška pripravili javno tribuno, na katero bodo povabili strokovnjake, tako zagovornike kot tudi nasprotnike sežigalnice. »Ne vem, kaj bi bilo bolj transparentno kot to,« je poudaril. Zagotovil je, da bo postopek tekel v skladu z vsemi pravili. Janković je spomnil še, da so se na občini odločili tudi, da med morebitnimi lokacijami izberejo tisto ob Regionalnem centru za ravnanje z odpadki na Barju. »V sosednjih državah že imajo številne sežigalnice, zakaj je ne bi imeli v Ljubljani,« se je vprašal Janković.

O petkovem incidentu

Župan pa je glede incidenta, ki se je zgodil v petek na trasi kanala C0 pri Hipodromu Stožice dejal, da imajo na lokaciji, kjer naj bi varnostniki enega od lastnikov zemljišč nasilno odstranili z zemljišča, pravico graditi. »Pravico graditi imamo od vseh 58 lastnikov zemljišč, drugače ne bi dobili gradbenega dovoljenja,« je dodal.

Po njegovih besedah je bilo območje gradnje v petek ob 5. uri zjutraj zavarovano z ograjo, kar tudi dokazuje fotografija, varnostno službo pa da je najel izvajalec del. Tako bodo glede ugotovitev, kaj se je takrat zgodilo, počakali na poročilo policije, ki je bila na kraju dogodka, je še napovedal župan.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je v petek za STA pojasnilo, da gradbeno dovoljenje za zadnji odsek kanala C0 še ni pravnomočno, ker se lahko lastniki zemljišč še vedno pritožijo na upravno sodišče. Ker pa je resorno ministrstvo pritožbe lastnikov zemljišč na gradbeno dovoljenje za zadnji odsek že zavrnilo, velja, da je gradbeno dovoljenje dokončno.