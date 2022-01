Sezona prestopov v državnem zboru še odprta

Medtem ko predsednik vlade Janez Janša želi na sedanjem koalicijskem vrhu preveriti, ali so poslanske vrste SDS, NSi, SMC in njihovih podpornikov dovolj trdne, da bi do volitev potrdili še nekaj za koalicijo ključnih zakonov, kot sta zakona o dohodnini in demografskem skladu, pa v državnem zboru vsaj del poslancev – tako koalicije kot opozicije – vse bolj skrbi njihovo lastno izhodišče pred parlamentarnimi volitvami. Preberite, kdo vse želi kam ...