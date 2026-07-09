Svoboda izražanja ni opravičilo za širjenje sovraštva

Zveza združenj borcev NOB Slovenije najostreje obsoja dogajanje ob torkovem shodu v Ljubljani, kjer so bili javno izraženi pozivi k tako imenovani »remigraciji«, hkrati pa uporabljena simbolika, ki nedvoumno spominja na nacistične in druge skrajno nevarne ideologije. Od pristojnih pričakuje odločno ukrepanje v primeru ugotovljenih kršitev zakonov.

»Javno razkazovanje simbolov SS, uporaba bakel ter govorica, usmerjena proti ljudem zaradi njihovega porekla, niso nedolžne provokacije ali zgolj 'drugačna mnenja'. Gre za nevarne pojave, ki spodbujajo sovraštvo, rasizem, razčlovečenje in zgodovinsko potvarjanje. Družba, ki je doživela grozote nacizma in fašizma, ne sme dovoliti, da se simboli in ideje tistih, ki so povzročili neizmerno trpljenje milijonov ljudi, ponovno pojavljajo v javnem prostoru kot nekaj sprejemljivega,« so zapisali v današnji izjavi za javnost. »Svoboda izražanja ne more in ne sme biti opravičilo za širjenje sovraštva, poveličevanje nacizma in fašizma ali spodbujanje diskriminacije,« so poudarili.

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»ZZB NOB Slovenije bo tudi v prihodnje branila vrednote antifašizma, resnico o zgodovini narodnoosvobodilnega boja ter načela človekovega dostojanstva, enakosti in solidarnosti. Proti vsakemu poskusu vračanja sovražnih ideologij v javni prostor se bomo odločno in vztrajno zoperstavljali,« so zatrdili.

V torek je v središču Ljubljane potekal t. i. Shod domoljubov, ki se ga je po navedbah policije udeležilo sto ljudi. Nacistično ikonografijo, dvigovanje desnic, homofobne ter žaljive izpade sta v sredo najostreje obsodili tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar in varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek.