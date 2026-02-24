Si-alarm deluje, a je med štajersko ujmo molčal

Sanacija petkovega snegoloma na severovzhodu Slovenije se nadaljuje, včeraj je bilo brez elektrike še približno 500 uporabnikov. Številni Štajerci pa so se spraševali, zakaj v Sloveniji na svoje telefone niso dobili sporočila iz centralnega sistema si-alarm, v Avstriji pa so ob manj kritičnih razmerah iz državnega sistema uporabnikom poslali alarm. Kaj se dogaja z našim sistemom, smo preverili v Telekomu Slovenije in na Upravi RS za zaščito in reševanje (URSZR).

Veliki večini od približno 42.000 uporabnikov Elektra Maribor, ki so po petkovem obsežnem sneženju in snegolomih ostali brez elektrike, so konec tedna ponovno vzpostavili nemoteno preskrbo. Včeraj popoldne je bilo brez elektrike še okoli 500 uporabnikov na razpršenem območju Šentilja in Haloz. Ko so končno dobili elektriko, so se predvsem tisti, ki redno potujejo na delo v Avstrijo, začeli spraševati, kaj se dogaja s slovenskim centralnim sistemom za alarmiranje in obveščanje, ki se ni oglasil, medtem ko je podoben avstrijski sistem uporabnikom pošiljal obvestila.